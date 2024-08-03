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Сборная Грузии осталась без медали в командном этапе по дзюдо
Сборная Грузии осталась без медали в командном этапе по дзюдо
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На счету грузинских дзюдоистов на Олимпийских играх в Париже три медали в личном зачете 03.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-03T15:55+0400
2024-08-03T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо завершила выступления в командном зачете на Олимпийских играх в Париже, уступив в первом же этапе сборной Италии. В одной восьмой Грузия проиграла Италии со счетом 3:4. Очки команде принесли Этер Липартелиани, Лаша Бекаури и Илья Суламанидзе. На счету грузинских дзюдоистов на Олимпийских играх в Париже три медали в личном зачете. Лаша Бекаури стал олимпийским чемпионом, а Илья Суламанидзе и Тато Григалашвили завоевали серебряные медали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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олимпийские игры, олимпиада-2024 в париже, федерация дзюдо грузии, спорт, грузия, новости, париж, италия, лаша бекаури, тато григалашвили
олимпийские игры, олимпиада-2024 в париже, федерация дзюдо грузии, спорт, грузия, новости, париж, италия, лаша бекаури, тато григалашвили
Сборная Грузии осталась без медали в командном этапе по дзюдо
На счету грузинских дзюдоистов на Олимпийских играх в Париже три медали в личном зачете
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо завершила выступления в командном зачете на Олимпийских играх в Париже, уступив в первом же этапе сборной Италии.
В одной восьмой Грузия проиграла Италии со счетом 3:4. Очки команде принесли Этер Липартелиани, Лаша Бекаури и Илья Суламанидзе.
На счету грузинских дзюдоистов на Олимпийских играх в Париже три медали в личном зачете. Лаша Бекаури стал олимпийским чемпионом, а Илья Суламанидзе и Тато Григалашвили завоевали серебряные медали.