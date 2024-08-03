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Трагедия в Грузии: со дня смертоносного оползня в Шови прошел год

Трагедия в Грузии: со дня смертоносного оползня в Шови прошел год

Sputnik Грузия

Стихия унесла жизни более тридцати человек, в том числе детей 03.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-03T10:27+0400

2024-08-03T10:27+0400

2024-08-03T10:59+0400

шови

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Ровно год прошел со дня одной из самых страшных трагедий в Грузии – смертоносного оползня на курорте в Шови 3 августа 2023 года, унесшего жизни более 30 человек.Оползень сошел на Шови днем, практически уничтожив курорт. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек. Главной причиной схода оползня швейцарские эксперты из компании Geotesti назвали климатические изменения.Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорилось в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, подчеркивалось в заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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