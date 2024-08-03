Трагедия в Грузии: со дня смертоносного оползня в Шови прошел год
10:27 03.08.2024 (обновлено: 10:59 03.08.2024)
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeПоисково-спасательная операция на месте схода оползня в Шови
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
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Стихия унесла жизни более тридцати человек, в том числе детей
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Ровно год прошел со дня одной из самых страшных трагедий в Грузии – смертоносного оползня на курорте в Шови 3 августа 2023 года, унесшего жизни более 30 человек.
Эвакуация людей из Шови после схода оползня
Оползень сошел на Шови днем, практически уничтожив курорт. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек. Главной причиной схода оползня швейцарские эксперты из компании Geotesti назвали климатические изменения.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорилось в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоиски погибших в результате оползня в Шови
Поиски погибших в результате оползня в Шови
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоиски в зоне оползня на курорте Шови
Поиски в зоне оползня на курорте Шови
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
© Сourtesy of Municipality of Oni CityОползень в Шови
Оползень в Шови
© Сourtesy of Municipality of Oni City
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.
© Ministry of Defence of GeorgiaВоеннослужащие на месте стихийного бедствия в Шови
Военнослужащие на месте стихийного бедствия в Шови
© Ministry of Defence of Georgia
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, подчеркивалось в заключении.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоиски пропавших в зоне оползня в Шови
Поиски пропавших в зоне оползня в Шови
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
© photo: Sputnik / StringerГражданская панихида по жертвам стихийного бедствия в Шови
Гражданская панихида по жертвам стихийного бедствия в Шови
© photo: Sputnik / Stringer
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).