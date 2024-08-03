Трагедию в Шови нельзя забыть – президент Грузии
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Страшная стихия унесла жизни более 30 детей: погибли дети и целые семьи
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Трагедию на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), где оползень унес жизни 33 человек, нельзя забывать, написала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоисково-спасательные работы в Шови
Поисково-спасательные работы в Шови
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Третьего августа 2023 года на климатический и бальнеологический курорт Шови, который находится на высоте 1,5 тыс. м. над уровнем моря в Онском районе, где находились сотни отдыхающих, и на окрестные села сошел оползень. По десятками метров ила оказались десятки человек, в том числе дети.
"Мы не забываем трагедию в Шови. Когда изучаешь трагедию, принимаешь меры, чтобы подобного не повторилось. Когда не забываешь жертвы и заботишься о безопасном будущем, это называется государство", - написала Зурабишвили.
Сообщение об оползнево-селевых процессах на территории Шови поступило в Центр управления общественной безопасностью 112, 3 августа, в 15:07.
© Сourtesy of Municipality of Oni CityОползень в Шови
Оползень в Шови
© Сourtesy of Municipality of Oni City
За несколько минут селевые потоки и земля полностью покрыли часть курорта. Разрушены были мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Через полчаса после поступления сообщения первая группа спасателей уже была на месте.
В ожидании спасателей гости и жители курорта выбирались своими силами. Кадры на которых один из выживших Дато Джеладзе через поток и грязь несет свою маленькую племянницу Машо в безопасное место стали визитной карточкой трагедии.
Эвакуация людей из Шови после схода оползня
Прибывшие на место спасатели сразу приступили к работе и в результате им удалось обнаружить и перевезти в безопасное место 210 человек.
Однако добраться к месту трагедии оказалось невозможно. В радиусе нескольких километров все было покрыто илом и грязью. Стали поступать сообщения о пропавших без вести.
© Roads Department of GeorgiaЛиквидация последствий после сходя оползня в Шови
Ликвидация последствий после сходя оползня в Шови
© Roads Department of Georgia
Уже к вечеру 3 августа на месте работали 400 спасателей, с кинологами и дронами. На следующий день к ним присоединились военные.
Поиски пропавших без вести и расчистка курорта продолжались до октября 2023 года. Всего удалось обнаружить 32 тела, тело 33-й жертвы трагедии так и не удалось найти. Среди погибших одна иностранка – гражданка России, которая во время трагедии отдыхала на курорте.
© photo: Sputnik / StringerТрагедия в Шови: последствия схода страшного оползня - фото
Трагедия в Шови: последствия схода страшного оползня - фото
© photo: Sputnik / Stringer
Спустя год судьба курорта остается открытой. На месте трагедии установят Мемориал. Его расположат в самом центре, где находились на момент схода оползня большинство погибших.
После случившегося в Шови было возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии: "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".
Причины трагедии
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорилось в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeПоисково-спасательная операция на месте схода оползня в Шови
Поисково-спасательная операция на месте схода оползня в Шови
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.
По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоиски погибших в результате оползня в Шови
Поиски погибших в результате оползня в Шови
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, подчеркивалось в заключении.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.