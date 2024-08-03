https://sputnik-georgia.ru/20240803/v-gruzii-ozhidaetsya-bolshoy-urozhay-funduka-289315373.html

В Грузии ожидается большой урожай фундука

В Грузии ожидается большой урожай фундука

Sputnik Грузия

Активный сбор урожая фундука в Грузии стартует с 1 августа, фермеры ожидают собрать примерно 50 тысяч тонн продукции 03.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-03T13:23+0400

2024-08-03T13:23+0400

2024-08-03T13:23+0400

экономика

грузия

новости

леван кардава

ассоциация производителей фундука

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Урожай фундука в Грузии в 2024 году превзойдет прошлогодние показатели как по качеству, так и количеству, заявил исполнительный директор Ассоциации переработчиков и экспортеров фундука Леван Кардава. Активный сбор урожая фундука в Грузии стартовал 1 августа, фермеры ожидают собрать примерно 50 тысяч тонн продукции высокого качества. Тем не менее конечный результат зависит от климатических условий, своевременности сбора урожая фермерами и правильной техники сушки. Кардава отметил, что цена грузинского фундука в основном привязана к цене турецкого фундука, выразив надежду, что стоимость грузинской продукции будет достаточно высокой. По его словам, в текущем году, по сравнению с прошлым годом, цена на грузинский фундук уже выросла и составляет 3 лари, в прошлом году фундук стоил 2 лари. Высокое качество и увеличение объемов прогнозирует и председатель исполнительного совета Ассоциации производителей фундука Мераб Читанава. "Мы ожидаем рост на 10-15% по сравнению с предыдущим годом. Что касается качества урожая – мы очень обнадежены, но здесь важно, чтобы фермеры, которые проводили процесс обработки, вовремя собрали и высушили урожай", –заявил Читанава. Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, более 70% которого экспортируется в страны Евросоюза. Помощь отрасли Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. По решению правительства все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари на 1 гектар. Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года, позже срок продлили по 17 февраля включительно. Грузинские фермеры смогут воспользоваться финансовой поддержкой государства для производства качественного фундука и в 2024 году, бюджет программы составил 20 миллионов лари. Госпомощь для отрасли стала необходима, так как еще в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Тем не менее, в 2022 году фермеры не могли получить должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции. В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, леван кардава, ассоциация производителей фундука