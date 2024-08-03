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В Грузии ожидается большой урожай фундука
В Грузии ожидается большой урожай фундука
Sputnik Грузия
Активный сбор урожая фундука в Грузии стартует с 1 августа, фермеры ожидают собрать примерно 50 тысяч тонн продукции 03.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-03T13:23+0400
2024-08-03T13:23+0400
2024-08-03T13:23+0400
экономика
грузия
новости
леван кардава
ассоциация производителей фундука
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Урожай фундука в Грузии в 2024 году превзойдет прошлогодние показатели как по качеству, так и количеству, заявил исполнительный директор Ассоциации переработчиков и экспортеров фундука Леван Кардава. Активный сбор урожая фундука в Грузии стартовал 1 августа, фермеры ожидают собрать примерно 50 тысяч тонн продукции высокого качества. Тем не менее конечный результат зависит от климатических условий, своевременности сбора урожая фермерами и правильной техники сушки. Кардава отметил, что цена грузинского фундука в основном привязана к цене турецкого фундука, выразив надежду, что стоимость грузинской продукции будет достаточно высокой. По его словам, в текущем году, по сравнению с прошлым годом, цена на грузинский фундук уже выросла и составляет 3 лари, в прошлом году фундук стоил 2 лари. Высокое качество и увеличение объемов прогнозирует и председатель исполнительного совета Ассоциации производителей фундука Мераб Читанава. "Мы ожидаем рост на 10-15% по сравнению с предыдущим годом. Что касается качества урожая – мы очень обнадежены, но здесь важно, чтобы фермеры, которые проводили процесс обработки, вовремя собрали и высушили урожай", –заявил Читанава. Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, более 70% которого экспортируется в страны Евросоюза. Помощь отрасли Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. По решению правительства все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари на 1 гектар. Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года, позже срок продлили по 17 февраля включительно. Грузинские фермеры смогут воспользоваться финансовой поддержкой государства для производства качественного фундука и в 2024 году, бюджет программы составил 20 миллионов лари. Госпомощь для отрасли стала необходима, так как еще в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Тем не менее, в 2022 году фермеры не могли получить должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции. В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, леван кардава, ассоциация производителей фундука
экономика, грузия, новости, леван кардава, ассоциация производителей фундука
В Грузии ожидается большой урожай фундука
Активный сбор урожая фундука в Грузии стартует с 1 августа, фермеры ожидают собрать примерно 50 тысяч тонн продукции
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Урожай фундука в Грузии в 2024 году превзойдет прошлогодние показатели как по качеству, так и количеству, заявил исполнительный директор Ассоциации переработчиков и экспортеров фундука Леван Кардава.
Активный сбор урожая фундука в Грузии стартовал 1 августа, фермеры ожидают собрать примерно 50 тысяч тонн продукции высокого качества. Тем не менее конечный результат зависит от климатических условий, своевременности сбора урожая фермерами и правильной техники сушки.
"В некоторых садах сбор начался, хотя и в очень малых количествах. С 1 августа начался более активный сбор и говорить о качестве станет проще. Хотя, по первоначальной оценке, качество будет улучшено по сравнению с прошлым годом, и мы надеемся, что погода также поможет нам в процессе сбора. В этом году мы ожидаем примерно 50 тысяч тонн фундука", – заявил Кардава в эфире медиаплатформы BMG.
Кардава отметил, что цена грузинского фундука в основном привязана к цене турецкого фундука, выразив надежду, что стоимость грузинской продукции будет достаточно высокой.
По его словам, в текущем году, по сравнению с прошлым годом, цена на грузинский фундук уже выросла и составляет 3 лари, в прошлом году фундук стоил 2 лари.
"Говорить о ценах пока рано, потому что цены в Турции еще не установлены, это будет известно с начала сентября. В этом году Турция ожидает большой урожай, не менее 700 тысяч тонн, а это значит, что дефицита на рынке не ожидается, поэтому цены будут зависеть от политики Турции", – заявил он.
Высокое качество и увеличение объемов прогнозирует и председатель исполнительного совета Ассоциации производителей фундука Мераб Читанава.
"Мы ожидаем рост на 10-15% по сравнению с предыдущим годом. Что касается качества урожая – мы очень обнадежены, но здесь важно, чтобы фермеры, которые проводили процесс обработки, вовремя собрали и высушили урожай", –заявил Читанава.
Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, более 70% которого экспортируется в страны Евросоюза.
Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года.
По решению правительства все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари на 1 гектар.
Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года, позже срок продлили по 17 февраля включительно.
Грузинские фермеры смогут воспользоваться финансовой поддержкой государства для производства качественного фундука и в 2024 году, бюджет программы составил 20 миллионов лари.
Госпомощь для отрасли стала необходима, так как еще в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат.
Тем не менее, в 2022 году фермеры не могли получить должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции.
В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли.