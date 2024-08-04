https://sputnik-georgia.ru/20240804/borba-s-vorovskim-mirom-v-gruzii---na-zapade-strany-zaderzhany-dvoe-289326355.html

Борьба с "воровским миром" в Грузии - на Западе страны задержаны двое

Борьба с "воровским миром" в Грузии - на Западе страны задержаны двое

Sputnik Грузия

Один из обвиняемых, ранее судимый 25-летний местный житель по прозвищу "Джава", был задержан за членство в "воровском мире" 04.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-04T13:34+0400

2024-08-04T13:34+0400

2024-08-04T13:34+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Полиция Гурии на основании постановления судьи задержала двух ранее судимых местных жителей за связь с "воровским миром", сообщили в пресс-службе МВД. Один из обвиняемых, ранее судимый 25-летний местный житель по прозвищу "Джава", был задержан за членство в "воровском мире", а второй, также неоднократно судимый в прошлом 23-летний мужчина, за поддержку деятельности "воровского мира". Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие установило, что потерпевший выиграл в онлайн-казино крупную сумму денег. О выигрыше стало известно обвиняемым. Для получения материальной выгоды и для укрепления своей власти в "воровском мире" они решили устроить потерпевшему "воровскую разборку", на которой присутствовал также родственник жертвы. Один из обвиняемых подключил к разборке т.н. "вора в законе". В результате фигуранты дела обязали потерпевшего выплатить 5 тысяч лари. Необходимую сумму позже заплатил им родственник жертвы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, мвд грузии, воровское сообщество