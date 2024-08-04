https://sputnik-georgia.ru/20240804/chto-my-edim-na-obektakh-pitaniya-i-v-magazinakh-v-gruzii-vyyavleny-narusheniya-289328633.html

Что мы едим: на объектах питания и в магазинах в Грузии выявлены нарушения

Что мы едим: на объектах питания и в магазинах в Грузии выявлены нарушения

Sputnik Грузия

В результате проверки объектов выявлены такие нарушения как реализация некачественного мяса, ненадлежащее мытье и дезинфекция, нарушение... 04.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-04T18:19+0400

2024-08-04T18:19+0400

2024-08-04T18:19+0400

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национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Специалисты Национального агентства продовольствия провели 3,1 тысячи проверок по всей Грузии и оштрафовали 82 бизнес-оператора за критические несоответствия в апреле-июне 2024 года, сообщило Агентство. Критическим считается то несоответствие, которое создает угрозу жизни или здоровью человека. Нарушения, выявленные во втором квартале, составляют 2,64% от проведенных проверок. По информации агентства, во втором квартале текущего года по некритическим несоблюдениям выданы рекомендации. В результате проверки объектов выявлены такие нарушения, как реализация некачественного мяса, ненадлежащее мытье и дезинфекция, нарушение санитарно-гигиенических норм, температурного режима и условий хранения продуктов, образование конденсата в холодильниках. В рамках контроля особое внимание уделяется санитарно-гигиеническим нормам, условиям приготовления, хранения и реализации продовольствия, срокам, маркировке, прослеживаемости и правильному функционированию системы анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP). Ведомство ежедневно осуществляет контроль за деятельностью бизнес-операторов, в том числе и внеплановый контроль на основе конкретных сообщений. Они проверяются на соблюдение санитарно-гигиенических норм, а при обнаружении нарушений на них возлагается разного рода ответственность или даются предупреждения для устранения несоответствий, представляющих угрозу для безопасности продовольствия. В 2023 году было проведено 32 тысячи проверок и изъято более 5,5 тысячи образцов для лабораторных исследований. Число нарушений составило 12%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?