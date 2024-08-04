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ДТП на востоке Грузии - погиб 22-летний водитель легковушки
ДТП на востоке Грузии - погиб 22-летний водитель легковушки
Sputnik Грузия
Автомобиль вылетел с проезжей части и несколько раз перевернулся 04.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-04T21:25+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. В результате ДТП на дороге ведущей из Панкиси в Ахмету (регион Кахети, около 120 км от Тбилиси) погиб 22-летний водитель легкового автомобиля, еще двое человек в тяжелом состоянии были доставлены в клинику, сообщила телекомпания "Мтавари архи". По словам местных жителей, автомобиль вылетел с проезжей части и несколько раз перевернулся. Состояние одного из пострадавших пассажиров оценивается врачами как критическое. На месте аварии были мобилизованы полиция, бригады спасателей и медиков. Расследование ДТП ведется по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кахети, дтп
происшествия, грузия, новости, кахети, дтп
ДТП на востоке Грузии - погиб 22-летний водитель легковушки
Автомобиль вылетел с проезжей части и несколько раз перевернулся
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. В результате ДТП на дороге ведущей из Панкиси в Ахмету (регион Кахети, около 120 км от Тбилиси) погиб 22-летний водитель легкового автомобиля, еще двое человек в тяжелом состоянии были доставлены в клинику, сообщила телекомпания "Мтавари архи".
По словам местных жителей, автомобиль вылетел с проезжей части и несколько раз перевернулся. Состояние одного из пострадавших пассажиров оценивается врачами как критическое.
На месте аварии были мобилизованы полиция, бригады спасателей и медиков.
Расследование ДТП ведется по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.