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Горячие волейболистки, Мисс Ливан и рыбак в волнах – лучшие фото недели
Горячие волейболистки, Мисс Ливан и рыбак в волнах – лучшие фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 04.08.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Горячие волейболистки, Мисс Ливан и рыбак в волнах – лучшие фото недели

10:04 04.08.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
© AP Photo / Hussein Malla

Мисс Ливан Нада Кусса демонстрирует купальник на конкурсе "Мисс Ливан" в Бейруте.

Мисс Ливан Нада Кусса демонстрирует купальник на конкурсе &quot;Мисс Ливан&quot; в Бейруте. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Hussein Malla

Мисс Ливан Нада Кусса демонстрирует купальник на конкурсе "Мисс Ливан" в Бейруте.

© AFP 2024 / Andre Isakovic

Зрители собираются перед Олимпийским огнем — воздушным шаром в Париже.

Зрители собираются перед Олимпийским огнем — воздушным шаром в Париже. - Sputnik Грузия
2/12
© AFP 2024 / Andre Isakovic

Зрители собираются перед Олимпийским огнем — воздушным шаром в Париже.

© AFP 2024 / Ernesto Benavides

Женщина-протестующая вступила в столкновение с полицией во время демонстрации против правительства президента Перу Дины Болуарте в Лиме.

Женщина-протестующая вступила в столкновение с полицией во время демонстрации против правительства президента Перу Дины Болуарте в Лиме. - Sputnik Грузия
3/12
© AFP 2024 / Ernesto Benavides

Женщина-протестующая вступила в столкновение с полицией во время демонстрации против правительства президента Перу Дины Болуарте в Лиме.

© AFP 2024 / Juni Kriswanto

Жокей едет на повозке, запряженной двумя быками, во время традиционных скачек на быках в Индонезии.

Жокей едет на повозке, запряженной двумя быками, во время традиционных скачек на быках в Индонезии. - Sputnik Грузия
4/12
© AFP 2024 / Juni Kriswanto

Жокей едет на повозке, запряженной двумя быками, во время традиционных скачек на быках в Индонезии.

© AP Photo / Jae C. Hong

Фотография, на которой изображен кандидат в президенты Дональд Трамп с повязкой на ухе, размещена на стекле машины в США.

Фотография, на которой изображен кандидат в президенты Дональд Трамп с повязкой на ухе, размещена на стекле машины в США. - Sputnik Грузия
5/12
© AP Photo / Jae C. Hong

Фотография, на которой изображен кандидат в президенты Дональд Трамп с повязкой на ухе, размещена на стекле машины в США.

© AFP 2024 / Prakash Mathema

Верующий поливает молоком статую индуистского божества Шивы во время священного месяца Шраван в Катманду.

Верующий поливает молоком статую индуистского божества Шивы во время священного месяца Шраван в Катманду. - Sputnik Грузия
6/12
© AFP 2024 / Prakash Mathema

Верующий поливает молоком статую индуистского божества Шивы во время священного месяца Шраван в Катманду.

© AFP 2024 / Sajjad Hussain

Модель представляет творение индийского дизайнера Амита Аггарвала на Неделе моды FDCI India в Нью-Дели.

Модель представляет творение индийского дизайнера Амита Аггарвала на Неделе моды FDCI India в Нью-Дели. - Sputnik Грузия
7/12
© AFP 2024 / Sajjad Hussain

Модель представляет творение индийского дизайнера Амита Аггарвала на Неделе моды FDCI India в Нью-Дели.

© AFP 2024 / Mauro Pimentel

Клеманс Виейра и Алин Шамеро в женском матче по пляжному волейболу в группе C между сборными Германии и Франции во время Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Клеманс Виейра и Алин Шамеро в женском матче по пляжному волейболу в группе C между сборными Германии и Франции во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. - Sputnik Грузия
8/12
© AFP 2024 / Mauro Pimentel

Клеманс Виейра и Алин Шамеро в женском матче по пляжному волейболу в группе C между сборными Германии и Франции во время Олимпийских игр 2024 года в Париже.

© AFP 2024 / Delil Souleiman

Сирийские женщины в лагере Аль-Хол в северо-восточной провинции Эль-Хасака.

Сирийские женщины в лагере Аль-Хол в северо-восточной провинции Эль-Хасака. - Sputnik Грузия
9/12
© AFP 2024 / Delil Souleiman

Сирийские женщины в лагере Аль-Хол в северо-восточной провинции Эль-Хасака.

© AP Photo / Hussein Malla

Работники гражданской обороны обследуют обломки разрушенных зданий, пострадавших от израильского авиаудара в южных пригородах Бейрута.

Работники гражданской обороны обследуют обломки разрушенных зданий, пострадавших от израильского авиаудара в южных пригородах Бейрута. - Sputnik Грузия
10/12
© AP Photo / Hussein Malla

Работники гражданской обороны обследуют обломки разрушенных зданий, пострадавших от израильского авиаудара в южных пригородах Бейрута.

© AP Photo / Hassan Ammar

Рыбак забрасывает удочку в Средиземное море со скалистого участка вдоль береговой линии Бейрута.

Рыбак забрасывает удочку в Средиземное море со скалистого участка вдоль береговой линии Бейрута. - Sputnik Грузия
11/12
© AP Photo / Hassan Ammar

Рыбак забрасывает удочку в Средиземное море со скалистого участка вдоль береговой линии Бейрута.

© AFP 2024 / Sergei Gapon

Свадьба французских бульдогов в польском кафе Inclusive Barista.

Свадьба французских бульдогов в польском кафе Inclusive Barista. - Sputnik Грузия
12/12
© AFP 2024 / Sergei Gapon

Свадьба французских бульдогов в польском кафе Inclusive Barista.

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