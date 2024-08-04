Горячие волейболистки, Мисс Ливан и рыбак в волнах – лучшие фото недели

Мисс Ливан Нада Кусса демонстрирует купальник на конкурсе "Мисс Ливан" в Бейруте.
Мисс Ливан Нада Кусса демонстрирует купальник на конкурсе "Мисс Ливан" в Бейруте.
Зрители собираются перед Олимпийским огнем — воздушным шаром в Париже.
Зрители собираются перед Олимпийским огнем — воздушным шаром в Париже.
Женщина-протестующая вступила в столкновение с полицией во время демонстрации против правительства президента Перу Дины Болуарте в Лиме.
Женщина-протестующая вступила в столкновение с полицией во время демонстрации против правительства президента Перу Дины Болуарте в Лиме.
Жокей едет на повозке, запряженной двумя быками, во время традиционных скачек на быках в Индонезии.
Жокей едет на повозке, запряженной двумя быками, во время традиционных скачек на быках в Индонезии.
Фотография, на которой изображен кандидат в президенты Дональд Трамп с повязкой на ухе, размещена на стекле машины в США.
Фотография, на которой изображен кандидат в президенты Дональд Трамп с повязкой на ухе, размещена на стекле машины в США.
Верующий поливает молоком статую индуистского божества Шивы во время священного месяца Шраван в Катманду.
Верующий поливает молоком статую индуистского божества Шивы во время священного месяца Шраван в Катманду.
Модель представляет творение индийского дизайнера Амита Аггарвала на Неделе моды FDCI India в Нью-Дели.
Модель представляет творение индийского дизайнера Амита Аггарвала на Неделе моды FDCI India в Нью-Дели.
Клеманс Виейра и Алин Шамеро в женском матче по пляжному волейболу в группе C между сборными Германии и Франции во время Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Клеманс Виейра и Алин Шамеро в женском матче по пляжному волейболу в группе C между сборными Германии и Франции во время Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Сирийские женщины в лагере Аль-Хол в северо-восточной провинции Эль-Хасака.
Сирийские женщины в лагере Аль-Хол в северо-восточной провинции Эль-Хасака.
Работники гражданской обороны обследуют обломки разрушенных зданий, пострадавших от израильского авиаудара в южных пригородах Бейрута.
Работники гражданской обороны обследуют обломки разрушенных зданий, пострадавших от израильского авиаудара в южных пригородах Бейрута.
Рыбак забрасывает удочку в Средиземное море со скалистого участка вдоль береговой линии Бейрута.
Рыбак забрасывает удочку в Средиземное море со скалистого участка вдоль береговой линии Бейрута.
Свадьба французских бульдогов в польском кафе Inclusive Barista.
Свадьба французских бульдогов в польском кафе Inclusive Barista.