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Грузия рассчитывает на медали борцов на Олимпиаде в Париже – президент НОК
Грузия рассчитывает на медали борцов на Олимпиаде в Париже – президент НОК
Sputnik Грузия
У Грузии есть шансы улучшить результаты Олимпиады в Токио, где было завоевано восемь медалей, заявил глава НОК 04.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Грузию на Олимпиаде в Париже представляют семь борцов, которые, как надеются в сборной, смогут завоевать несколько медалей, заявил президент Национального Олимпийского комитета (НОК) страны Лери Хабелов.В копилке сборной Грузии пока что три медали – золото и два серебра, завоеванные дзюдоистами. Борцы начинают свое выступление 6 августа. Первым на татами выйдет борец греко-римского стиля Роберт Коблиашвили (-97 кг). Начало трансляции в 13:30 по Тбилиси. Финальный блок состоится на следующий день. По его словам, как минимум бронзовую медаль сборной принесет боксер Лаша Гурули, который в воскресенье вечером выступит в полуфинале турнира. Как отметил Хабелов, у Грузии есть шансы улучшить результаты Олимпиады в Токио, где было завоевано восемь медалей. Олимпийская сборная Грузии по вольной борьбе (четыре лицензии): Годердзи Дзебисашвили, Владимир Гамкрелидзе, Гиви Мачарашвили и Гено Петриашвили (обладатель серебряной и бронзовой олимпийских медалей); Греко-римская борьба (три лицензии): Рамаз Зоидзе, Роберт Коблиашвили и Лаша Гобадзе. Грузия после провозглашения независимости участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио, куда отправились 40 спортсменов. Всего спортсмены в истории независимой Грузии завоевали 40 медалей – из них десять золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых. На предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021 году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотых, пять серебряных и одну бронзовую по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе. Из восьми медалей половину завоевали грузинские дзюдоисты. Золото на счету Лаши Бекаури (-90 кг), серебро у Лаши Шавдатуашвили (-73 кг), бронза у Гурама Тушишвили и Важи Маргвелашвили (+100 и -66 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, париж, токио, лери хабелов, нок, роберт коблиашвили, лаша гурули, олимпиада-2024 в париже
Грузия рассчитывает на медали борцов на Олимпиаде в Париже – президент НОК
12:16 04.08.2024 (обновлено: 12:24 04.08.2024)
У Грузии есть шансы улучшить результаты Олимпиады в Токио, где было завоевано восемь медалей, заявил глава НОК
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Грузию на Олимпиаде в Париже представляют семь борцов, которые, как надеются в сборной, смогут завоевать несколько медалей, заявил президент Национального Олимпийского комитета (НОК) страны Лери Хабелов.
В копилке сборной Грузии пока что три медали – золото и два серебра, завоеванные дзюдоистами. Борцы начинают свое выступление 6 августа. Первым на татами выйдет борец греко-римского стиля Роберт Коблиашвили (-97 кг). Начало трансляции в 13:30 по Тбилиси. Финальный блок состоится на следующий день.
"Свои выступления начинают борцы, у нас семь спортсменов, я полон надежд, что мы возьмем несколько медалей, а потом уже и тяжелоатлеты", - заявил Хабелов в эфире телекомпании "Имеди".
По его словам, как минимум бронзовую медаль сборной принесет боксер Лаша Гурули, который в воскресенье вечером выступит в полуфинале турнира.
Как отметил Хабелов, у Грузии есть шансы улучшить результаты Олимпиады в Токио, где было завоевано восемь медалей.
"Надеемся, что мы порадуем наших людей Олимпийскими играми, и этот девиз "Лучше, чем на Олимпийских играх в Токио" – будет частично исполнен", - сказал Хабелов.
Олимпийская сборная Грузии по вольной борьбе (четыре лицензии): Годердзи Дзебисашвили, Владимир Гамкрелидзе, Гиви Мачарашвили и Гено Петриашвили (обладатель серебряной и бронзовой олимпийских медалей);
Греко-римская борьба (три лицензии): Рамаз Зоидзе, Роберт Коблиашвили и Лаша Гобадзе.
Грузия после провозглашения независимости участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио, куда отправились 40 спортсменов.
Всего спортсмены в истории независимой Грузии завоевали 40 медалей – из них десять золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых.
На предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021 году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотых, пять серебряных и одну бронзовую по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе.
Из восьми медалей половину завоевали грузинские дзюдоисты. Золото на счету Лаши Бекаури (-90 кг), серебро у Лаши Шавдатуашвили (-73 кг), бронза у Гурама Тушишвили и Важи Маргвелашвили (+100 и -66 кг).