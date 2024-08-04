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Грузия рассчитывает на медали борцов на Олимпиаде в Париже – президент НОК

Грузия рассчитывает на медали борцов на Олимпиаде в Париже – президент НОК

Sputnik Грузия

У Грузии есть шансы улучшить результаты Олимпиады в Токио, где было завоевано восемь медалей, заявил глава НОК 04.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-04T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Грузию на Олимпиаде в Париже представляют семь борцов, которые, как надеются в сборной, смогут завоевать несколько медалей, заявил президент Национального Олимпийского комитета (НОК) страны Лери Хабелов.В копилке сборной Грузии пока что три медали – золото и два серебра, завоеванные дзюдоистами. Борцы начинают свое выступление 6 августа. Первым на татами выйдет борец греко-римского стиля Роберт Коблиашвили (-97 кг). Начало трансляции в 13:30 по Тбилиси. Финальный блок состоится на следующий день. По его словам, как минимум бронзовую медаль сборной принесет боксер Лаша Гурули, который в воскресенье вечером выступит в полуфинале турнира. Как отметил Хабелов, у Грузии есть шансы улучшить результаты Олимпиады в Токио, где было завоевано восемь медалей. Олимпийская сборная Грузии по вольной борьбе (четыре лицензии): Годердзи Дзебисашвили, Владимир Гамкрелидзе, Гиви Мачарашвили и Гено Петриашвили (обладатель серебряной и бронзовой олимпийских медалей); Греко-римская борьба (три лицензии): Рамаз Зоидзе, Роберт Коблиашвили и Лаша Гобадзе. Грузия после провозглашения независимости участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио, куда отправились 40 спортсменов. Всего спортсмены в истории независимой Грузии завоевали 40 медалей – из них десять золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых. На предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021 году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотых, пять серебряных и одну бронзовую по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе. Из восьми медалей половину завоевали грузинские дзюдоисты. Золото на счету Лаши Бекаури (-90 кг), серебро у Лаши Шавдатуашвили (-73 кг), бронза у Гурама Тушишвили и Важи Маргвелашвили (+100 и -66 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, париж, токио, лери хабелов, нок, роберт коблиашвили, лаша гурули, олимпиада-2024 в париже