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Конфликт между водителями в Кобулети закончился убийством – СМИ
Конфликт между водителями в Кобулети закончился убийством – СМИ
Sputnik Грузия
Водитель такси нанес водителю микроавтобуса удары тупым предметом, в результате полученных повреждений мужчина скончался 04.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Таксист во время спора убил водителя микроавтобуса во втором по величине курортном городе Аджарии – Кобулети, сообщила телекомпания "Рустави 2". Водитель такси нанес водителю микроавтобуса удары тупым предметом, в результате полученных повреждений мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Расследование ведется по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. О причинах конфликта между водителями не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, кобулети
происшествия, грузия, новости, кобулети

Конфликт между водителями в Кобулети закончился убийством – СМИ

22:28 04.08.2024 (обновлено: 23:52 04.08.2024)
© photo: SputnikСкорая помощь 112 на выезде в городе Кобулети
Скорая помощь 112 на выезде в городе Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 04.08.2024
© photo: Sputnik
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Водитель такси нанес водителю микроавтобуса удары тупым предметом, в результате полученных повреждений мужчина скончался
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Таксист во время спора убил водителя микроавтобуса во втором по величине курортном городе Аджарии – Кобулети, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Водитель такси нанес водителю микроавтобуса удары тупым предметом, в результате полученных повреждений мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.
Расследование ведется по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
О причинах конфликта между водителями не сообщается.
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