https://sputnik-georgia.ru/20240804/konflikt-mezhdu-voditelyami-v-kobuleti-zakonchilsya-ubiystvom--smi-289331668.html

Конфликт между водителями в Кобулети закончился убийством – СМИ

Конфликт между водителями в Кобулети закончился убийством – СМИ

Sputnik Грузия

Водитель такси нанес водителю микроавтобуса удары тупым предметом, в результате полученных повреждений мужчина скончался 04.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-04T22:28+0400

2024-08-04T22:28+0400

2024-08-04T23:52+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Таксист во время спора убил водителя микроавтобуса во втором по величине курортном городе Аджарии – Кобулети, сообщила телекомпания "Рустави 2". Водитель такси нанес водителю микроавтобуса удары тупым предметом, в результате полученных повреждений мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Расследование ведется по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. О причинах конфликта между водителями не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кобулети

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