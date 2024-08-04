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Преступность в Грузии: обновленные данные
Преступность в Грузии: обновленные данные
Sputnik Грузия
Впервые за долгое время в стране зафиксированы такие преступления, как незаконные аборты, подмена детей и покупка госнаград 04.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-04T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Показатель преступности в Грузии за шесть месяцев 2024 года снизился на 0,83%, общее же число преступлений составило 26,8 тысячи, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Из 26 833 преступлений, совершенных в период с 1 января по 30 июня 2024 года, раскрыть удалось 62,5%. Согласно материалам МВД, за шесть месяцев 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Грузии значительно выросли такие преступления, как лишение жизни или нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, принуждение к браку, сексуальные преступления, нарушение тайны личной жизни и коммуникации, преследование и угрозы. Впервые за долгое время в Грузии были зафиксированы такие преступления, как незаконные аборты, подмена ребенка, лишение жизни новорожденного, покупка/продажа госнаград, фальсификация рецептов на приобретение психотропных препаратов.Самыми распространенными преступлениями в Грузии в первом квартале 2024 года стали: Кроме того, в период с 1 января по 30 июня 2024 года было совершено 34 убийства, 105 изнасилований, 51 случай незаконного лишения свободы, 6 случаев торговли людьми и 15 случаев нечеловеческого обращения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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преступность в грузии, грузия, новости, общество, мвд грузии
преступность в грузии, грузия, новости, общество, мвд грузии
Преступность в Грузии: обновленные данные
Впервые за долгое время в стране зафиксированы такие преступления, как незаконные аборты, подмена детей и покупка госнаград
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Показатель преступности в Грузии за шесть месяцев 2024 года снизился на 0,83%, общее же число преступлений составило 26,8 тысячи, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
Из 26 833 преступлений, совершенных в период с 1 января по 30 июня 2024 года, раскрыть удалось 62,5%.
Самые высокие показатели раскрываемости преступлений зафиксированы в раскрытии таких преступлений, как убийство, взятие в заложники, принуждение, угроза, членство в воровском мире, его поддержка и финансирование и преступления, связанные с наркотиками.
Согласно материалам МВД, за шесть месяцев 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Грузии значительно выросли такие преступления, как лишение жизни или нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, принуждение к браку, сексуальные преступления, нарушение тайны личной жизни и коммуникации, преследование и угрозы.
Впервые за долгое время в Грузии были зафиксированы такие преступления, как незаконные аборты, подмена ребенка, лишение жизни новорожденного, покупка/продажа госнаград, фальсификация рецептов на приобретение психотропных препаратов.
Самыми распространенными преступлениями в Грузии в первом квартале 2024 года стали:
Воровство – 7 051 преступление
Преступления, связанные с наркотиками – 3 044 преступления
Угроза – 2 302 преступления
Семейное насилие – 2 016 преступлений
Насилие – 1 699 преступлений.
Кроме того, в период с 1 января по 30 июня 2024 года было совершено 34 убийства, 105 изнасилований, 51 случай незаконного лишения свободы, 6 случаев торговли людьми и 15 случаев нечеловеческого обращения.