https://sputnik-georgia.ru/20240804/prestupnost-v-gruzii-obnovlennye-dannye-289322106.html

Преступность в Грузии: обновленные данные

Преступность в Грузии: обновленные данные

Sputnik Грузия

Впервые за долгое время в стране зафиксированы такие преступления, как незаконные аборты, подмена детей и покупка госнаград 04.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-04T09:01+0400

2024-08-04T09:01+0400

2024-08-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Показатель преступности в Грузии за шесть месяцев 2024 года снизился на 0,83%, общее же число преступлений составило 26,8 тысячи, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Из 26 833 преступлений, совершенных в период с 1 января по 30 июня 2024 года, раскрыть удалось 62,5%. Согласно материалам МВД, за шесть месяцев 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Грузии значительно выросли такие преступления, как лишение жизни или нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, принуждение к браку, сексуальные преступления, нарушение тайны личной жизни и коммуникации, преследование и угрозы. Впервые за долгое время в Грузии были зафиксированы такие преступления, как незаконные аборты, подмена ребенка, лишение жизни новорожденного, покупка/продажа госнаград, фальсификация рецептов на приобретение психотропных препаратов.Самыми распространенными преступлениями в Грузии в первом квартале 2024 года стали: Кроме того, в период с 1 января по 30 июня 2024 года было совершено 34 убийства, 105 изнасилований, 51 случай незаконного лишения свободы, 6 случаев торговли людьми и 15 случаев нечеловеческого обращения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

преступность в грузии, грузия, новости, общество, мвд грузии