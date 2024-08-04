https://sputnik-georgia.ru/20240804/razvitie-gornykh-rayonov-gruzii-yavlyaetsya-prioritetom-dlya-pravitelstva---premer-ministr-289331923.html

Развитие горных районов Грузии является приоритетом для правительства – премьер-министр

Развитие горных районов Грузии является приоритетом для правительства – премьер-министр

Sputnik Грузия

"Шуамтоба" – народный праздник, который в Аджарии ежегодно отмечают в первые выходные августа 04.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-04T23:36+0400

2024-08-04T23:36+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Особым приоритетом для правительства Грузии является забота о развитии горных районов, высокогорной Аджарии, что продолжится и впредь, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время своего выступления на празднике "Шуамтоба" в высокогорном селе Бешуми (Аджария). "Шуамтоба" – народный праздник, который в Аджарии ежегодно отмечают в первые выходные августа. Праздник связан с завершением полевых работ в самый жаркий период лета. Именно в это время из долин население отправляется в горы, на альпийские пастбища, где пасут скот. По его словам, о шагах правительства свидетельствует завершение к концу года важного проекта – реконструкции дороги внутригосударственного значения Хуло-Зарзма в Аджарии. Проект реконструкции 42-километровой дороги Хуло-Зарзма финансируется Кувейтским фондом и разделен на два этапа. В рамках реконструкции участка Хуло-Зарзма осуществляется двухлинейный асфальтобетонный покров. Стоимость работ достигает более 95,6 миллиона лари. Обновленная дорога свяжет регион Самцхе-Джавахети с Аджарией кратчайшим путем. Обновленный участок начнется с поселка Хуло и через перевал Годердзи дойдет до села Зарзма Адигенского района. Благодаря обновленной дороге время пути из Батуми до Ахалцихе, которое составляет два часа, сократится на 1,5 часа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, аджария, ираклий кобахидзе, ираклий карселадзе, бешуми