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https://sputnik-georgia.ru/20240804/razvitie-gornykh-rayonov-gruzii-yavlyaetsya-prioritetom-dlya-pravitelstva---premer-ministr-289331923.html
Развитие горных районов Грузии является приоритетом для правительства – премьер-министр
Развитие горных районов Грузии является приоритетом для правительства – премьер-министр
Sputnik Грузия
"Шуамтоба" – народный праздник, который в Аджарии ежегодно отмечают в первые выходные августа 04.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Особым приоритетом для правительства Грузии является забота о развитии горных районов, высокогорной Аджарии, что продолжится и впредь, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время своего выступления на празднике "Шуамтоба" в высокогорном селе Бешуми (Аджария). "Шуамтоба" – народный праздник, который в Аджарии ежегодно отмечают в первые выходные августа. Праздник связан с завершением полевых работ в самый жаркий период лета. Именно в это время из долин население отправляется в горы, на альпийские пастбища, где пасут скот. По его словам, о шагах правительства свидетельствует завершение к концу года важного проекта – реконструкции дороги внутригосударственного значения Хуло-Зарзма в Аджарии. Проект реконструкции 42-километровой дороги Хуло-Зарзма финансируется Кувейтским фондом и разделен на два этапа. В рамках реконструкции участка Хуло-Зарзма осуществляется двухлинейный асфальтобетонный покров. Стоимость работ достигает более 95,6 миллиона лари. Обновленная дорога свяжет регион Самцхе-Джавахети с Аджарией кратчайшим путем. Обновленный участок начнется с поселка Хуло и через перевал Годердзи дойдет до села Зарзма Адигенского района. Благодаря обновленной дороге время пути из Батуми до Ахалцихе, которое составляет два часа, сократится на 1,5 часа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, туризм, новости, аджария, ираклий кобахидзе, ираклий карселадзе, бешуми
грузия, туризм, новости, аджария, ираклий кобахидзе, ираклий карселадзе, бешуми

Развитие горных районов Грузии является приоритетом для правительства – премьер-министр

23:36 04.08.2024 (обновлено: 23:59 04.08.2024)
© FB/Георгий КвирикашвилиПраздник "Шуамтоба" в Аджарии
Праздник Шуамтоба в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 04.08.2024
© FB/Георгий Квирикашвили
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"Шуамтоба" – народный праздник, который в Аджарии ежегодно отмечают в первые выходные августа
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Особым приоритетом для правительства Грузии является забота о развитии горных районов, высокогорной Аджарии, что продолжится и впредь, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время своего выступления на празднике "Шуамтоба" в высокогорном селе Бешуми (Аджария).
"Шуамтоба" – народный праздник, который в Аджарии ежегодно отмечают в первые выходные августа. Праздник связан с завершением полевых работ в самый жаркий период лета. Именно в это время из долин население отправляется в горы, на альпийские пастбища, где пасут скот.
"Сильные горы означают сильную Грузию, поэтому мы должны сделать все, чтобы позаботиться о "мтианети" (горные районы страны - прим.), о грузинских горах, о высокогорной Аджарии, и так обязательно будет и в будущем", - заявил Кобахидзе.
По его словам, о шагах правительства свидетельствует завершение к концу года важного проекта – реконструкции дороги внутригосударственного значения Хуло-Зарзма в Аджарии.

"Особая благодарность всем людям, принявшим участие в реализации этого проекта. Особая благодарность за это господину Ираклию Карселадзе (министр регионального развития и инфраструктуры Грузии - прим.), - заявил премьер.

Проект реконструкции 42-километровой дороги Хуло-Зарзма финансируется Кувейтским фондом и разделен на два этапа.
В рамках реконструкции участка Хуло-Зарзма осуществляется двухлинейный асфальтобетонный покров. Стоимость работ достигает более 95,6 миллиона лари.
Обновленная дорога свяжет регион Самцхе-Джавахети с Аджарией кратчайшим путем. Обновленный участок начнется с поселка Хуло и через перевал Годердзи дойдет до села Зарзма Адигенского района.
Благодаря обновленной дороге время пути из Батуми до Ахалцихе, которое составляет два часа, сократится на 1,5 часа.
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