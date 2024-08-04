https://sputnik-georgia.ru/20240804/vremya-ch-vozvraschenie-rossiyskikh-razvedchikov-f-16-pribyli-na-ukrainu-uspekhi-rf-na-fronte-289336364.html

Время Ч: возвращение российских разведчиков, F-16 прибыли на Украину, успехи РФ на фронте

Время Ч: возвращение российских разведчиков, F-16 прибыли на Украину, успехи РФ на фронте

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 04.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-04T12:53+0400

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Почему вернувшиеся домой в рамках обмена россияне очень ценны государству? Благодаря чему стал возможен такой масштабный обмен меду Россией и Западом? Сколько истребителей F-16 уже есть на Украине? Каких успехов удалось добиться за последние недели российским военным в зоне СВО? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.

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