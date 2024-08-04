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Время Ч: возвращение российских разведчиков, F-16 прибыли на Украину, успехи РФ на фронте
Время Ч: возвращение российских разведчиков, F-16 прибыли на Украину, успехи РФ на фронте
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Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 04.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-04T12:53+0400
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Почему вернувшиеся домой в рамках обмена россияне очень ценны государству? Благодаря чему стал возможен такой масштабный обмен меду Россией и Западом? Сколько истребителей F-16 уже есть на Украине? Каких успехов удалось добиться за последние недели российским военным в зоне СВО? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.
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мультимедиа, россия, аналитика, в мире, украина, видео, видео
мультимедиа, россия, аналитика, в мире, украина, видео, видео
Время Ч: возвращение российских разведчиков, F-16 прибыли на Украину, успехи РФ на фронте
12:53 04.08.2024 (обновлено: 12:54 05.08.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
Почему вернувшиеся домой в рамках обмена россияне очень ценны государству? Благодаря чему стал возможен такой масштабный обмен меду Россией и Западом? Сколько истребителей F-16 уже есть на Украине? Каких успехов удалось добиться за последние недели российским военным в зоне СВО?
На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.