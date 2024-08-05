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Что мы едим? Агентство продовольствия Грузии выявило нарушения в продуктах питания и воде

Что мы едим? Агентство продовольствия Грузии выявило нарушения в продуктах питания и воде

Sputnik Грузия

На проверку взяли свыше 1 600 образцов питьевой воды и продуктов питания 05.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-05T19:09+0400

2024-08-05T19:09+0400

2024-08-05T19:09+0400

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служба безвредности продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии во втором квартале 2024 года выявили нарушения в 10% образцов питьевой воды и продуктов питания, взятых на проверку в лабораторию, говорится в опубликованных данных. Всего на проверку было взято более 1 600 образцов питьевой воды и продуктов питания. Нарушения выявили в 168 случаях. Так, из 63 проб сырого молока бруцеллез выявлен в трех случаях. Из более чем 90 образцов молока и молочных продуктов содержание растительного жира обнаружено в трех образцах сыра. В исследованиях пищевых продуктов не было выявлено нарушений по свинцу, ГМО, трансжирам, содержанию кальция, гистамину, листериям и остаткам пестицидов, не было обнаружено ослятины и конины. В этом году уже взято 3 тысячи проб продуктов питания и питьевой воды, а до конца года планируется взять еще более 6 тысяч проб. С результатами второго квартала можно ознакомиться на сайте агентства. В рамках контроля особое внимание уделяется санитарно-гигиеническим нормам, условиям приготовления, хранения и реализации продовольствия, срокам, маркировке, прослеживаемости и правильному функционированию системы анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP). Ведомство ежедневно осуществляет контроль за деятельностью бизнес-операторов, в том числе и внеплановый контроль на основе конкретных сообщений. Они проверяются на соблюдение санитарно-гигиенических норм, а при обнаружении нарушений на них возлагается разного рода ответственность или даются предупреждения для устранения несоответствий, представляющих угрозу для безопасности продовольствия. В 2023 году было проведено 32 тысячи проверок и изъято более 5,5 тысячи образцов для лабораторных исследований. Число нарушений составило 12%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, продукты питания, служба безвредности продовольствия грузии