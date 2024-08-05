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Что мы едим? Агентство продовольствия Грузии выявило нарушения в продуктах питания и воде
Что мы едим? Агентство продовольствия Грузии выявило нарушения в продуктах питания и воде
Sputnik Грузия
На проверку взяли свыше 1 600 образцов питьевой воды и продуктов питания 05.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-05T19:09+0400
2024-08-05T19:09+0400
2024-08-05T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии во втором квартале 2024 года выявили нарушения в 10% образцов питьевой воды и продуктов питания, взятых на проверку в лабораторию, говорится в опубликованных данных. Всего на проверку было взято более 1 600 образцов питьевой воды и продуктов питания. Нарушения выявили в 168 случаях. Так, из 63 проб сырого молока бруцеллез выявлен в трех случаях. Из более чем 90 образцов молока и молочных продуктов содержание растительного жира обнаружено в трех образцах сыра. В исследованиях пищевых продуктов не было выявлено нарушений по свинцу, ГМО, трансжирам, содержанию кальция, гистамину, листериям и остаткам пестицидов, не было обнаружено ослятины и конины. В этом году уже взято 3 тысячи проб продуктов питания и питьевой воды, а до конца года планируется взять еще более 6 тысяч проб. С результатами второго квартала можно ознакомиться на сайте агентства. В рамках контроля особое внимание уделяется санитарно-гигиеническим нормам, условиям приготовления, хранения и реализации продовольствия, срокам, маркировке, прослеживаемости и правильному функционированию системы анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP). Ведомство ежедневно осуществляет контроль за деятельностью бизнес-операторов, в том числе и внеплановый контроль на основе конкретных сообщений. Они проверяются на соблюдение санитарно-гигиенических норм, а при обнаружении нарушений на них возлагается разного рода ответственность или даются предупреждения для устранения несоответствий, представляющих угрозу для безопасности продовольствия. В 2023 году было проведено 32 тысячи проверок и изъято более 5,5 тысячи образцов для лабораторных исследований. Число нарушений составило 12%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, продукты питания, служба безвредности продовольствия грузии
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, продукты питания, служба безвредности продовольствия грузии
Что мы едим? Агентство продовольствия Грузии выявило нарушения в продуктах питания и воде
На проверку взяли свыше 1 600 образцов питьевой воды и продуктов питания
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии во втором квартале 2024 года выявили нарушения в 10% образцов питьевой воды и продуктов питания, взятых на проверку в лабораторию, говорится в опубликованных данных.
Всего на проверку было взято более 1 600 образцов питьевой воды и продуктов питания. Нарушения выявили в 168 случаях.
Так, из 63 проб сырого молока бруцеллез выявлен в трех случаях. Из более чем 90 образцов молока и молочных продуктов содержание растительного жира обнаружено в трех образцах сыра.
Двое производителей алкогольной продукции были оштрафованы за неполную информацию на этикетке об аллергенах, выявленных в результате лабораторных исследований. В связи с выявленными несоответствиями были приняты меры, предусмотренные законом.
В исследованиях пищевых продуктов не было выявлено нарушений по свинцу, ГМО, трансжирам, содержанию кальция, гистамину, листериям и остаткам пестицидов, не было обнаружено ослятины и конины.
В этом году уже взято 3 тысячи проб продуктов питания и питьевой воды, а до конца года планируется взять еще более 6 тысяч проб. С результатами второго квартала можно ознакомиться на сайте
агентства.
В рамках контроля особое внимание уделяется санитарно-гигиеническим нормам, условиям приготовления, хранения и реализации продовольствия, срокам, маркировке, прослеживаемости и правильному функционированию системы анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP).
Ведомство ежедневно осуществляет контроль за деятельностью бизнес-операторов, в том числе и внеплановый контроль на основе конкретных сообщений. Они проверяются на соблюдение санитарно-гигиенических норм, а при обнаружении нарушений на них возлагается разного рода ответственность или даются предупреждения для устранения несоответствий, представляющих угрозу для безопасности продовольствия.
В 2023 году было проведено 32 тысячи проверок и изъято более 5,5 тысячи образцов для лабораторных исследований. Число нарушений составило 12%.