https://sputnik-georgia.ru/20240805/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-neskolko-dney-289341379.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие несколько дней

Какой будет погода в Грузии в ближайшие несколько дней

Sputnik Грузия

В Тбилиси 6 августа ожидается преимущественно ясная погода без осадков, а уже на следующий день в столице не исключен кратковременный дождь 05.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-05T20:34+0400

2024-08-05T20:34+0400

2024-08-05T20:34+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

западная грузия

восточная грузия

тбилиси

прогноз погоды в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24570/95/245709543_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_44e5b4ad8ebd8747f0a232942a0950bf.jpg

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Синоптики 6 августа прогнозируют на большей части территории Грузии ясную погоду без осадков, а уже 7-8 августа возможно усиление ветра, кратковременный дождь с грозой, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси 6 августа ожидается преимущественно ясная погода без осадков, а уже на следующий день в столице не исключен кратковременный дождь. Скорость ветра достигнет 15 м/с. В пригородах Тбилиси 7-8 августа возможно усиление ветра до 18-20 м/с. Температура воздуха составит +32...+34 градуса. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 5-6 августа ожидается преимущественно ясная погода без осадков, а 7-8 августа – кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +30...+32 градуса. В низинах Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Самтредиа, Озургети) 5-8 августа ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит +31...+33 градуса. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) 5-8 августа ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит +28...+33 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) 5-8 августа ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит +25...+30 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается кратковременный дождь с грозой, будет дуть западный ветер со скоростью 10-15 м/с, а 7-8 августа – со скоростью 17-22 м/с. Температура воздуха днем составит +32...+35 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 5-6 августа погода будет преимущественно без осадков, а 7-8 августа местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +30...+33 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +27...+32 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит +20...+25 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

восточная грузия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, прогноз погоды в грузии