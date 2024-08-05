https://sputnik-georgia.ru/20240805/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-5-avgusta-2024-289342246.html

Какой сегодня церковный праздник: 5 августа 2024

Какой сегодня церковный праздник: 5 августа 2024

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 5 августа отмечают день памяти cвятых Аполлинария, Трофима, Феофила и других 05.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-05T01:01+0400

2024-08-05T01:01+0400

2024-08-06T01:17+0400

религия

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календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.По церковному календарю 5 августа чествуют икону Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" (с грошиками).Епископ РавеннийскийПо церковному календарю 5 августа поминают священномученика Аполлинария, епископа Равеннийского.Жил будущий святитель в I веке. Из родной Антиохии Аполлинарий пришел в Рим вместе с апостолом Петром, где ученик Спасителя посвятил его в епископы города Равенны и благословил идти на проповедь.В Равенну святитель вошел как простой странник и нашел приют у местного жителя – воина Иринея. Вся семья воина уверовала в Спасителя, когда святой молитвой исцелил слепого сына Иринея.Епископ проповедовал в Равенне 12 лет. Благодаря проповеди Аполлинария местная христианская община из года в год увеличивалась. Язычники всячески боролись с деятельным святителем – заключали под стражу, пытали и изгоняли из города. Когда его отправляли в ссылку, он проповедовал среди отдаленных племен.Как-то святой исцелил сына правителя Равенны. С тех пор тот сам укрывал святителя от преследователей. Но ярость язычников епископа все-таки настигла. Аполлинария жестоко избили. Долго проболев, он скончался от ран.Перед смертью священномученик предсказал, что придет время, когда христиане смогут открыто и свободно исповедовать свою веру.Трофим, Феофил и другиеПо церковному календарю 5 августа поминают мучеников Трофима, Феофила и 13 других, пострадавших за веру во время правления Диоклетиана (284-305).Во время гонения христиан 15 мучеников, в том числе Трофим и Феофил, представшие перед судом, отказались принести жертву идолам и мужественно исповедали себя христианами.После жестоких пыток мучеников с перебитыми голенями бросили в огонь. Святые, укрепляемые Спасителем, из огня вышли совершенно невредимыми, прославляя Господа. Язычники, отчаявшись сломить волю исповедников, отрубили им головы.Всех скорбящих РадостьПо церковному календарю 5 августа чествуют икону Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" (с грошиками).Прославилась икона Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" в Петербурге в 1888 году. Когда молния во время страшной грозы ударила в часовню, находившийся в ней святой образ Пресвятой Богородицы не пострадал. К ней прилепились лишь лежавшие перед иконой мелкие медные монетки – грошики. Через год на месте часовни построили церковь.ИмениныПо церковному календарю 5 августа именины отмечают Анна, Аполлон, Андрей, Виталий, Трофим и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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