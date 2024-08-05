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Курс лари на понедельник – 2,7075 GEL/$
Курс лари на понедельник – 2,7075 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0058 лари по отношению к доллару 05.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-05T09:48+0400
2024-08-05T09:48+0400
2024-08-05T09:48+0400
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национальный банк грузии
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 августа в размере 2,7075 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0058 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на понедельник – 2,7075 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0058 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 августа в размере 2,7075 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0058 лари по отношению к доллару.