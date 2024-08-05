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Правительство Грузии нашло применение бывшему зданию парламента в Кутаиси
Правительство Грузии нашло применение бывшему зданию парламента в Кутаиси
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На проект обустройства технологического центра будет выделено 12 миллионов лари 05.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-05T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. В бывшем здании парламента Грузии в Кутаиси (регион Имерети) к 2025 году разместится технологический хаб, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе. На проект обустройства технологического центра будет выделено 12 миллионов лари. Открытие хаба поручено Агентству инноваций и технологий Грузии, входящему в Министерство экономики и устойчивого развития. Строительство здания парламента в Кутаиси началось с трагедии. Для строительства в 2009 году было принято решение демонтировать Мемориал воинской славы, посвященный погибшим во Второй мировой войне. Для демонтажа мемориалы использовалась взрывчатка. В результате погибли два человека – молодая женщина и ее восьмилетняя дочь. В 2012 году 26 мая здание с огромным стеклянным куполом все же было торжественно открыто. Стоимость проекта составила около 100 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, кутаиси, ираклий кобахидзе, имерети
грузия, новости, общество, кутаиси, ираклий кобахидзе, имерети
Правительство Грузии нашло применение бывшему зданию парламента в Кутаиси
На проект обустройства технологического центра будет выделено 12 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. В бывшем здании парламента Грузии в Кутаиси (регион Имерети) к 2025 году разместится технологический хаб, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
На проект обустройства технологического центра будет выделено 12 миллионов лари. Открытие хаба поручено Агентству инноваций и технологий Грузии, входящему в Министерство экономики и устойчивого развития.
Здание парламента, построенное в Кутаиси по распоряжению экс-президента Михаила Саакашвили, не функционирует с тех пор, как правительство "Грузинской мечты" в конце 2018 года вернуло парламент в Тбилиси.
Строительство здания парламента в Кутаиси началось с трагедии. Для строительства в 2009 году было принято решение демонтировать Мемориал воинской славы, посвященный погибшим во Второй мировой войне. Для демонтажа мемориалы использовалась взрывчатка. В результате погибли два человека – молодая женщина и ее восьмилетняя дочь.
В 2012 году 26 мая здание с огромным стеклянным куполом все же было торжественно открыто. Стоимость проекта составила около 100 миллионов долларов.