https://sputnik-georgia.ru/20240805/pravitelstvo-gruzii-nashlo-primenenie-byvshemu-zdaniyu-parlamenta-v-kutaisi-289332380.html

Правительство Грузии нашло применение бывшему зданию парламента в Кутаиси

Правительство Грузии нашло применение бывшему зданию парламента в Кутаиси

Sputnik Грузия

На проект обустройства технологического центра будет выделено 12 миллионов лари 05.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-05T09:01+0400

2024-08-05T09:01+0400

2024-08-05T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. В бывшем здании парламента Грузии в Кутаиси (регион Имерети) к 2025 году разместится технологический хаб, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе. На проект обустройства технологического центра будет выделено 12 миллионов лари. Открытие хаба поручено Агентству инноваций и технологий Грузии, входящему в Министерство экономики и устойчивого развития. Строительство здания парламента в Кутаиси началось с трагедии. Для строительства в 2009 году было принято решение демонтировать Мемориал воинской славы, посвященный погибшим во Второй мировой войне. Для демонтажа мемориалы использовалась взрывчатка. В результате погибли два человека – молодая женщина и ее восьмилетняя дочь. В 2012 году 26 мая здание с огромным стеклянным куполом все же было торжественно открыто. Стоимость проекта составила около 100 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, кутаиси, ираклий кобахидзе, имерети