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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 5 до 11 августа

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 5 до 11 августа

Sputnik Грузия

Метеорологи обещают ясную и солнечную погоду в грузинской столице 05.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-05T12:30+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тбилиси в основном ясную и солнечную погоду, временами ожидаются небольшие осадки. В понедельник, 5 августа, в Тбилиси ожидается частично облачная погода, возможно пойдет слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит +26 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до +35 градусов. Закат в Тбилиси будет в 20:13. Во вторник, 6 августа, в Тбилиси синоптики прогнозируют переменчивую погоду. Местами ожидается ясная и солнечная погода, а местами – облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:00. Минимальная температура воздуха ночью упадет до +23 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до +34 градусов. Закат в Тбилиси будет в 20:12. В среду, 7 августа, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:01. Минимальная температура воздуха ночью составит +22 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 33 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:10. В четверг, 8 августа, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:02. Минимальная температура воздуха составит +22 градуса, а днем поднимется максимум до 33 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:09. В пятницу, 9 августа, в Тбилиси погода ухудшится. Синоптики прогнозируют облачность и небольшие осадки. Восход солнца будет в 06:03. Минимальная температура воздуха ночью составит +22 градуса, а днем прогреется до 30 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:08. В субботу, 10 августа, в Тбилиси сохранится облачная погода, синоптики прогнозируют слабый дождь. Восход солнца будет в 06:04. Минимальная температура воздуха ночью составит +23 градуса, днем воздух прогреется до 35 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:06. В воскресенье, 11 августа, в Тбилиси ожидается частично облачная погода и слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит +22 градуса, днем воздух прогреется до +33 градусов. Восход солнца будет в 06:05. Закат в Тбилиси будет в 20:05.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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