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ТПП "Казбеги" на грузино-российской границе закроется на несколько часов
ТПП "Казбеги" на грузино-российской границе закроется на несколько часов
Sputnik Грузия
Технические работы связаны с обновлением автоматической резервной электрораспределительной сети 05.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-05T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Таможенно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе будет временно закрыт из-за проведения технических работ с 5:00 до 10:00 6 августа, сообщили в Службе доходов Минфина Грузии. Технические работы связаны с обновлением автоматической резервной электрораспределительной сети. В указанный период времени ввоз и вывоз товаров, процедуры таможенного контроля для физических лиц, пересекающих государственную границу через указанный ТПП, не будут осуществляться. Кроме того, в указанный период будет приостановлено пассажирское движение (паспортный контроль и таможенные процедуры) в обоих направлениях через пограничный пункт пропуска "Дариали" ( "Дарьял"). Как только ремонтные работы будут завершены, ТПП "Казбеги" продолжит работать в обычном режиме, круглосуточно и без выходных на полную мощность. ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тпп "казбеги", грузино-российская граница
грузия, новости, экономика, тпп "казбеги", грузино-российская граница
ТПП "Казбеги" на грузино-российской границе закроется на несколько часов
19:49 05.08.2024 (обновлено: 20:10 05.08.2024)
Технические работы связаны с обновлением автоматической резервной электрораспределительной сети
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Таможенно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе будет временно закрыт из-за проведения технических работ с 5:00 до 10:00 6 августа, сообщили в Службе доходов Минфина Грузии.
Технические работы связаны с обновлением автоматической резервной электрораспределительной сети.
В указанный период времени ввоз и вывоз товаров, процедуры таможенного контроля для физических лиц, пересекающих государственную границу через указанный ТПП, не будут осуществляться.
Кроме того, в указанный период будет приостановлено пассажирское движение (паспортный контроль и таможенные процедуры) в обоих направлениях через пограничный пункт пропуска "Дариали" ( "Дарьял").
Как только ремонтные работы будут завершены, ТПП "Казбеги" продолжит работать в обычном режиме, круглосуточно и без выходных на полную мощность.
ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.