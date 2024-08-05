https://sputnik-georgia.ru/20240805/tsentr-infektsionnoy-patologii-v-tbilisi-budet-nosit-imya-tengiza-tsertsvadze--minzdrav-289332503.html

Центр инфекционной патологии в Тбилиси будет носить имя Тенгиза Церцвадзе – Минздрав

Центр инфекционной патологии в Тбилиси будет носить имя Тенгиза Церцвадзе – Минздрав

Sputnik Грузия

Генеральный директор Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе умер в возрасте 76 лет 1 августа 05.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-05T15:05+0400

2024-08-05T15:05+0400

2024-08-05T15:05+0400

грузия

новости

общество

тенгиз церцвадзе

центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии

минздрав

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24835/28/248352835_0:69:1296:798_1920x0_80_0_0_4d6be00971e27960c01ec4f9fbe62484.jpg

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Научно-практическому центру инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии в Тбилиси по инициативе Минздрава Грузии будет присвоено имя врача-инфекциониста Тенгиза Церцвадзе, говорится в распространенной ведомством информации. Генеральный директор Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе умер в возрасте 76 лет 1 августа. Как отмечено в информации Минздрава, Церцвадзе был основателем службы ВИЧ/СПИД в Грузии. Благодаря его усилиям страна смогла избежать крупномасштабной эпидемии ВИЧ/СПИДа. Церцвадзе был главным инициатором, сторонником и успешным исполнителем государственных программ по борьбе с гепатитами В и С в Грузии. Он также внес особенный вклад в процесс борьбы с пандемией COVID-19. Церцвадзе являлся членом Американского общества инфекционистов, Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, Европейской ассоциации по изучению печени, Нью-Йоркской Академии наук, вице-президентом Научной ассоциации инфекционистов, гепатологов, паразитологов и микробиологов Грузии, Международного общества по борьбе со СПИДом. Тенгиз Церцвадзе – кавалер ордена Чести (1998) и президентского ордена "Сияние" (2019). В 2020 году стал Почетным гражданином Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тенгиз церцвадзе, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии, минздрав