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Центр инфекционной патологии в Тбилиси будет носить имя Тенгиза Церцвадзе – Минздрав
Центр инфекционной патологии в Тбилиси будет носить имя Тенгиза Церцвадзе – Минздрав
Sputnik Грузия
Генеральный директор Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе умер в возрасте 76 лет 1 августа 05.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-05T15:05+0400
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2024-08-05T15:05+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Научно-практическому центру инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии в Тбилиси по инициативе Минздрава Грузии будет присвоено имя врача-инфекциониста Тенгиза Церцвадзе, говорится в распространенной ведомством информации. Генеральный директор Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе умер в возрасте 76 лет 1 августа. Как отмечено в информации Минздрава, Церцвадзе был основателем службы ВИЧ/СПИД в Грузии. Благодаря его усилиям страна смогла избежать крупномасштабной эпидемии ВИЧ/СПИДа. Церцвадзе был главным инициатором, сторонником и успешным исполнителем государственных программ по борьбе с гепатитами В и С в Грузии. Он также внес особенный вклад в процесс борьбы с пандемией COVID-19. Церцвадзе являлся членом Американского общества инфекционистов, Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, Европейской ассоциации по изучению печени, Нью-Йоркской Академии наук, вице-президентом Научной ассоциации инфекционистов, гепатологов, паразитологов и микробиологов Грузии, Международного общества по борьбе со СПИДом. Тенгиз Церцвадзе – кавалер ордена Чести (1998) и президентского ордена "Сияние" (2019). В 2020 году стал Почетным гражданином Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тенгиз церцвадзе, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии, минздрав
грузия, новости, общество, тенгиз церцвадзе, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии, минздрав
Центр инфекционной патологии в Тбилиси будет носить имя Тенгиза Церцвадзе – Минздрав
Генеральный директор Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе умер в возрасте 76 лет 1 августа
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Научно-практическому центру инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии в Тбилиси по инициативе Минздрава Грузии будет присвоено имя врача-инфекциониста Тенгиза Церцвадзе, говорится в распространенной ведомством информации.
Генеральный директор Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе умер в возрасте 76 лет 1 августа.
Как отмечено в информации Минздрава, Церцвадзе был основателем службы ВИЧ/СПИД в Грузии. Благодаря его усилиям страна смогла избежать крупномасштабной эпидемии ВИЧ/СПИДа.
Церцвадзе был главным инициатором, сторонником и успешным исполнителем государственных программ по борьбе с гепатитами В и С в Грузии. Он также внес особенный вклад в процесс борьбы с пандемией COVID-19.
"Многие годы он возглавлял Центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии. В 2009 году под руководством Тенгиза Церцвадзе центр получил высшую награду Всемирной организации здравоохранения – премию Dr. Lee Jong-Wook", – говорится в информации Минздрава.
Церцвадзе являлся членом Американского общества инфекционистов, Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, Европейской ассоциации по изучению печени, Нью-Йоркской Академии наук, вице-президентом Научной ассоциации инфекционистов, гепатологов, паразитологов и микробиологов Грузии, Международного общества по борьбе со СПИДом.
Тенгиз Церцвадзе – кавалер ордена Чести (1998) и президентского ордена "Сияние" (2019). В 2020 году стал Почетным гражданином Тбилиси.