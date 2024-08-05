https://sputnik-georgia.ru/20240805/ubiystvo-na-zapade-gruzii--retsidivist-zaderzhan-po-goryachim-sledam-289334576.html

Убийство на западе Грузии – рецидивист задержан по горячим следам

Убийство на западе Грузии – рецидивист задержан по горячим следам

Sputnik Грузия

Конфликт произошел между таксистом и водителем микроавтобуса в курортном Кобулети 05.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-05T11:58+0400

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2024-08-05T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Полиция задержала ранее неоднократно судимого 50-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве водителя микроавтобуса, говорится в сообщении МВД Грузии. Инцидент случился в воскресенье в курортном городе Аджарии – Кобулети, отмечают в ведомстве. Как ранее сообщали СМИ, конфликт произошел между таксистом и водителем микроавтобуса.По данным следствия, обвиняемый в результате перепалки нанес 60-летнему мужчине физические повреждения. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. В результате оперативных мероприятий, сотрудники полиции задержали обвиняемого по горячим следам. Расследование ведется по статье "Умышленное убийство". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, преступность в грузии, убийство, грузия, новости, аджария, кобулети, полиция