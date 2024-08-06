Тысячи протестующих штурмом взяли дворец премьера Бангладеш

Причиной протестов в Бангадеш, которые начались в июле этого года, стало возвращение системы квотирования приема на госслужбу. Ее ввели в 1972 году: выходцы из семей участников войны за независимость Бангладеш от Пакистана 1971 года, представители национальных и религиозных меньшинств, а также округов с недостаточным представительством в госслужбе и инвалидов получили преимущество при трудоустройстве в госаппарат.Затем систему отменили, а затем в июне 2024 года вернули. В результате большое количество студентов столкнулись со сложностями при поиске работы. В начале июля из-за этого начались протесты и демонстрации, которые в итоге переросли в беспорядки.
Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки беспорядков
Причиной протестов в Бангадеш, которые начались в июле этого года, стало возвращение системы квотирования приема на госслужбу. Ее ввели в 1972 году: выходцы из семей участников войны за независимость Бангладеш от Пакистана 1971 года, представители национальных и религиозных меньшинств, а также округов с недостаточным представительством в госслужбе и инвалидов получили преимущество при трудоустройстве в госаппарат.
Затем систему отменили, а затем в июне 2024 года вернули. В результате большое количество студентов столкнулись со сложностями при поиске работы. В начале июля из-за этого начались протесты и демонстрации, которые в итоге переросли в беспорядки.