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Тысячи протестующих штурмом взяли дворец премьера Бангладеш

Тысячи протестующих штурмом взяли дворец премьера Бангладеш

Sputnik Грузия

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки беспорядков 06.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-06T11:45+0400

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Причиной протестов в Бангадеш, которые начались в июле этого года, стало возвращение системы квотирования приема на госслужбу. Ее ввели в 1972 году: выходцы из семей участников войны за независимость Бангладеш от Пакистана 1971 года, представители национальных и религиозных меньшинств, а также округов с недостаточным представительством в госслужбе и инвалидов получили преимущество при трудоустройстве в госаппарат.Затем систему отменили, а затем в июне 2024 года вернули. В результате большое количество студентов столкнулись со сложностями при поиске работы. В начале июля из-за этого начались протесты и демонстрации, которые в итоге переросли в беспорядки.

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