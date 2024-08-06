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Тысячи протестующих штурмом взяли дворец премьера Бангладеш
Тысячи протестующих штурмом взяли дворец премьера Бангладеш
Sputnik Грузия
Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки беспорядков 06.08.2024, Sputnik Грузия
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Причиной протестов в Бангадеш, которые начались в июле этого года, стало возвращение системы квотирования приема на госслужбу. Ее ввели в 1972 году: выходцы из семей участников войны за независимость Бангладеш от Пакистана 1971 года, представители национальных и религиозных меньшинств, а также округов с недостаточным представительством в госслужбе и инвалидов получили преимущество при трудоустройстве в госаппарат.Затем систему отменили, а затем в июне 2024 года вернули. В результате большое количество студентов столкнулись со сложностями при поиске работы. В начале июля из-за этого начались протесты и демонстрации, которые в итоге переросли в беспорядки.
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фото, мультимедиа, в мире, бангладеш, новости
фото, мультимедиа, в мире, бангладеш, новости

Тысячи протестующих штурмом взяли дворец премьера Бангладеш

11:45 06.08.2024
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Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки беспорядков
Причиной протестов в Бангадеш, которые начались в июле этого года, стало возвращение системы квотирования приема на госслужбу. Ее ввели в 1972 году: выходцы из семей участников войны за независимость Бангладеш от Пакистана 1971 года, представители национальных и религиозных меньшинств, а также округов с недостаточным представительством в госслужбе и инвалидов получили преимущество при трудоустройстве в госаппарат.
Затем систему отменили, а затем в июне 2024 года вернули. В результате большое количество студентов столкнулись со сложностями при поиске работы. В начале июля из-за этого начались протесты и демонстрации, которые в итоге переросли в беспорядки.
© AFP 2024 / Munir Uz Zaman

Демонстранты направляются к резиденции премьер-министра Бангладеш в Дакке.

Демонстранты направляются к резиденции премьер-министра Бангладеш в Дакке. - Sputnik Грузия
1/8
© AFP 2024 / Munir Uz Zaman

Демонстранты направляются к резиденции премьер-министра Бангладеш в Дакке.

© AFP 2024 / Munir Uz Zaman

Протестующие идут маршем к дворцу премьер-министра Шейхи Хасины, в то время как военнослужащие стоят на страже в районе Шахбаг, недалеко от Даккского университета.

Протестующие идут маршем к дворцу премьер-министра Шейхи Хасины, в то время как военнослужащие стоят на страже в районе Шахбаг, недалеко от Даккского университета. - Sputnik Грузия
2/8
© AFP 2024 / Munir Uz Zaman

Протестующие идут маршем к дворцу премьер-министра Шейхи Хасины, в то время как военнослужащие стоят на страже в районе Шахбаг, недалеко от Даккского университета.

© AFP 2024 / Munir Uz Zaman

Демонстранты взбираются на стены резиденции премьер-министра.

Демонстранты взбираются на стены резиденции премьер-министра. - Sputnik Грузия
3/8
© AFP 2024 / Munir Uz Zaman

Демонстранты взбираются на стены резиденции премьер-министра.

© AFP 2024 / K M Asad

Во время штурма дворца премьер-министра Шейхи Хасины в Дакке.

Во время штурма дворца премьер-министра Шейхи Хасины в Дакке. - Sputnik Грузия
4/8
© AFP 2024 / K M Asad

Во время штурма дворца премьер-министра Шейхи Хасины в Дакке.

© AFP 2024 / K M Asad

Протестующие во дворце премьер-министра.

Протестующие во дворце премьер-министра. - Sputnik Грузия
5/8
© AFP 2024 / K M Asad

Протестующие во дворце премьер-министра.

© AFP 2024 / K M Asad

Протестующие во дворце премьер-министра.

Протестующие во дворце премьер-министра. - Sputnik Грузия
6/8
© AFP 2024 / K M Asad

Протестующие во дворце премьер-министра.

© AFP 2024 / K M Asad

Демонстранты во дворце премьер-министра.

Демонстранты во дворце премьер-министра. - Sputnik Грузия
7/8
© AFP 2024 / K M Asad

Демонстранты во дворце премьер-министра.

© AP Photo / Rajib Dhar

Протестующие взбираются на памятник, празднуя известие об отставке премьер-министра Шейх Хасины.

Протестующие взбираются на памятник, празднуя известие об отставке премьер-министра Шейх Хасины. - Sputnik Грузия
8/8
© AP Photo / Rajib Dhar

Протестующие взбираются на памятник, празднуя известие об отставке премьер-министра Шейх Хасины.

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