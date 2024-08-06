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Аварии унесли жизни 189 человек в Грузии с начала года

Аварии унесли жизни 189 человек в Грузии с начала года

Sputnik Грузия

Наибольшее число ДТП приходится на Тбилиси, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, а также курортную Аджарию 06.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в период с 1 января по 30 июня текущего года составило 189 человек, из них четверо детей, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. При этом наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Аджарии. На эти регионы приходится 70% всех аварий в Грузии. А вот по числу ДТП с большим процентом смертельных исходов лидирует регион Самегрело - Земо-Сванети, где в 94 авариях погибли 15 и пострадали 137 человек. Виды аварий Самый распространенный вид аварий – столкновение с движущимся транспортным средством. В 759 таких авариях погиб 41 и пострадали 1 246 человек. На втором месте – наезд на пешехода. За указанный период в 798 таких авариях погибли 30 и пострадали 824 человека. Третье место по числу аварий занимают аварии с мотоциклами. В 337 авариях по этой причине погибли 7 и пострадали 359 человек. Самыми частыми участниками аварий являются легковые машины и мотоциклы. На общественный транспорт приходится лишь 8% всех аварий. Причины аварий Самой распространенной причиной всех ДТП с тяжелыми последствиями является превышение допустимой скорости. На втором месте – нарушение правил обгона или выезд на встречную полосу, а на третьем – нарушения правил проезда/перехода через зебру. В пятерку самых распространенных причин аварий также входят несоблюдение дистанции между автомобилями и неправильное выполнение маневра поворота. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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