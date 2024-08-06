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Грузинский борец потерпел поражение на Олимпийских играх в Париже

Грузинский борец потерпел поражение на Олимпийских играх в Париже

Sputnik Грузия

Соперником Коблиашвили был белорусский атлет Абубакар Хаслаханов, выступающий под нейтральным флагом 06.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-06T15:17+0400

2024-08-06T15:17+0400

2024-08-06T15:17+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Роберт Коблиашвили, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, проиграл в 1/8 финала и выбыл из турнира на Олимпийских играх в Париже.Соперником Коблиашвили был белорусский атлет Абубакар Хаслаханов, выступающий под нейтральным флагом. Поединок закончился чистой победой Хаслаханова, который повел в счете 9:1.Коблиашвили - чемпион Европы 2018 года, призёр чемпионатов мира и Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, в мире, грузия, роберт коблиашвили, париж, борьба, олимпиада-2024 в париже