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Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 6 августа
Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 6 августа
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В копилке сборной Грузии четыре медали – золото и два серебра, завоеванные дзюдоистами, а также бронза, выигранная боксером 06.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-06T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Грузинские спортсмены выступят на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже во вторник, 6 августа.В 12 день Олимпиады разыграют 17 комплектов медалей в десяти видах спорта.В копилке сборной Грузии четыре медали – золото и два серебра, завоеванные дзюдоистами, а также бронза, выигранная боксером.БорьбаВо вторник стартует олимпийский турнир по борьбе. Первыми борьбу за медали начнут борцы греко-римского стиля.Грузинский борец Роберт Коблиашвили, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, в 1/8 финала встретится с белорусским атлетом Абубакаром Хаслаханом, выступающим под нейтральным флагом.Финальные поединки борцов пройдут в среду, 7 августа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, роберт коблиашвили, париж, борьба, олимпиада-2024 в париже
спорт, грузия, новости, роберт коблиашвили, париж, борьба, олимпиада-2024 в париже
Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 6 августа
10:52 06.08.2024 (обновлено: 11:58 06.08.2024)
В копилке сборной Грузии четыре медали – золото и два серебра, завоеванные дзюдоистами, а также бронза, выигранная боксером
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Грузинские спортсмены выступят на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже во вторник, 6 августа.
В 12 день Олимпиады разыграют 17 комплектов медалей в десяти видах спорта.
В копилке сборной Грузии четыре медали – золото и два серебра, завоеванные дзюдоистами, а также бронза, выигранная боксером.
Во вторник стартует олимпийский турнир по борьбе. Первыми борьбу за медали начнут борцы греко-римского стиля.
Грузинский борец Роберт Коблиашвили, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, в 1/8 финала встретится с белорусским атлетом Абубакаром Хаслаханом, выступающим под нейтральным флагом.
Финальные поединки борцов пройдут в среду, 7 августа.