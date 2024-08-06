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Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 6 августа

Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 6 августа

Sputnik Грузия

В копилке сборной Грузии четыре медали – золото и два серебра, завоеванные дзюдоистами, а также бронза, выигранная боксером 06.08.2024, Sputnik Грузия

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олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Грузинские спортсмены выступят на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже во вторник, 6 августа.В 12 день Олимпиады разыграют 17 комплектов медалей в десяти видах спорта.В копилке сборной Грузии четыре медали – золото и два серебра, завоеванные дзюдоистами, а также бронза, выигранная боксером.БорьбаВо вторник стартует олимпийский турнир по борьбе. Первыми борьбу за медали начнут борцы греко-римского стиля.Грузинский борец Роберт Коблиашвили, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, в 1/8 финала встретится с белорусским атлетом Абубакаром Хаслаханом, выступающим под нейтральным флагом.Финальные поединки борцов пройдут в среду, 7 августа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, роберт коблиашвили, париж, борьба, олимпиада-2024 в париже