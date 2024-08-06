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Кварацхелия подпишет с "Наполи" новый контракт на улучшенных условиях – СМИ
Кварацхелия подпишет с "Наполи" новый контракт на улучшенных условиях – СМИ
Sputnik Грузия
Грузинский футболист решил остаться в команде после прихода в "Наполи" нового тренера Антонио Конте 06.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Грузинский вингер Хвича Кварацхелия подпишет с ФК "Наполи" новый контракт, согласно которому его зарплата вместе с бонусами увеличится до 7 млн евро, сообщило издание Corriere dello Sport. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис встретится с Кварацхелия и его агентом, чтобы подписать новый долгосрочный контракт к концу августа или началу сентября. Кварацхелия решил остаться в команде после прихода в "Наполи" нового тренера Антонио Конте. Покупкой грузинского футболиста всерьез интересовался чемпион Франции "Пари Сен-Жермен". После беседы с Конте Кварацхелия решил остаться в Италии. В прошлом сезоне Кварацхелия провел в чемпионате Италии 33 матча, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. В предпоследнем туре его гол в ворота "Фиорентины" был признан лучшим голом мая, а Кварацхелия дважды за сезон выбирали лучшим игроком месяца. В первом сезоне в серии А Кварацхелия забил 12 голов и записал на свой счет 10 результативных передач, что позволило ему стать лучшим футболистом чемпионата. Действующий контракт Кварацхелия с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €80 млн. Кварацхелия является самым дорогим футболистом сборной Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, италия, хвича кварацхелия, франция
спорт, новости, грузия, италия, хвича кварацхелия, франция

Кварацхелия подпишет с "Наполи" новый контракт на улучшенных условиях – СМИ

16:00 06.08.2024 (обновлено: 16:13 06.08.2024)
© AFP 2024 / VANO SHLAMOVХвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 06.08.2024
© AFP 2024 / VANO SHLAMOV
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Грузинский футболист решил остаться в команде после прихода в "Наполи" нового тренера Антонио Конте
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Грузинский вингер Хвича Кварацхелия подпишет с ФК "Наполи" новый контракт, согласно которому его зарплата вместе с бонусами увеличится до 7 млн евро, сообщило издание Corriere dello Sport.
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Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис встретится с Кварацхелия и его агентом, чтобы подписать новый долгосрочный контракт к концу августа или началу сентября.

"Де Лаурентис готовит Кварацхелия пятилетний контракт, стартовая зарплата составит пять миллионов евро за сезон плюс бонусы. С учетом этого зарплата игрока увеличится до 7 миллионов", – написали в Corriere dello Sport.

Кварацхелия решил остаться в команде после прихода в "Наполи" нового тренера Антонио Конте.
Покупкой грузинского футболиста всерьез интересовался чемпион Франции "Пари Сен-Жермен". После беседы с Конте Кварацхелия решил остаться в Италии.
В прошлом сезоне Кварацхелия провел в чемпионате Италии 33 матча, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. В предпоследнем туре его гол в ворота "Фиорентины" был признан лучшим голом мая, а Кварацхелия дважды за сезон выбирали лучшим игроком месяца.
В первом сезоне в серии А Кварацхелия забил 12 голов и записал на свой счет 10 результативных передач, что позволило ему стать лучшим футболистом чемпионата.
Действующий контракт Кварацхелия с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €80 млн. Кварацхелия является самым дорогим футболистом сборной Грузии.
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