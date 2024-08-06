https://sputnik-georgia.ru/20240806/kvaratskheliya-podpishet-s-napoli-novyy-kontrakt-na-uluchshennykh-usloviyakh--smi-289350596.html

Кварацхелия подпишет с "Наполи" новый контракт на улучшенных условиях – СМИ

Кварацхелия подпишет с "Наполи" новый контракт на улучшенных условиях – СМИ

Sputnik Грузия

Грузинский футболист решил остаться в команде после прихода в "Наполи" нового тренера Антонио Конте 06.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-06T16:00+0400

2024-08-06T16:00+0400

2024-08-06T16:13+0400

спорт

новости

грузия

италия

хвича кварацхелия

франция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/0a/287251762_0:0:2382:1341_1920x0_80_0_0_2013d983f410fb32ca7a7e093cd60c01.jpg

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Грузинский вингер Хвича Кварацхелия подпишет с ФК "Наполи" новый контракт, согласно которому его зарплата вместе с бонусами увеличится до 7 млн евро, сообщило издание Corriere dello Sport. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис встретится с Кварацхелия и его агентом, чтобы подписать новый долгосрочный контракт к концу августа или началу сентября. Кварацхелия решил остаться в команде после прихода в "Наполи" нового тренера Антонио Конте. Покупкой грузинского футболиста всерьез интересовался чемпион Франции "Пари Сен-Жермен". После беседы с Конте Кварацхелия решил остаться в Италии. В прошлом сезоне Кварацхелия провел в чемпионате Италии 33 матча, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. В предпоследнем туре его гол в ворота "Фиорентины" был признан лучшим голом мая, а Кварацхелия дважды за сезон выбирали лучшим игроком месяца. В первом сезоне в серии А Кварацхелия забил 12 голов и записал на свой счет 10 результативных передач, что позволило ему стать лучшим футболистом чемпионата. Действующий контракт Кварацхелия с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €80 млн. Кварацхелия является самым дорогим футболистом сборной Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

италия

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, италия, хвича кварацхелия, франция