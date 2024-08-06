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Несколько грузинских арбитров работают на Олимпиаде в Париже
Несколько грузинских арбитров работают на Олимпиаде в Париже
Sputnik Грузия
В копилке олимпийской сборной Грузии на Играх в Париже золото, два серебра и бронза 06.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Пятеро судей из Грузии принимают участие на Олимпийских играх в Париже в таких дисциплинах, как дзюдо, борьба, прыжки на батуте, гимнастика и спортивная гимнастика, сообщили в министерстве культуры и спорта страны. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В копилке олимпийской сборной Грузии на Играх в Париже к 12-му дню соревнований пока четыре медали – золото и два серебра, завоеванные дзюдоистами Лашей Бекаури, Тато Григалашвили и Ильей Суламанидзе, а также бронза, выигранная боксером Лашей Гурули. Еще один арбитр высшей международной категории Заза Джибладзе был впервые включен Всемирной федерацией борьбы в число судей, работающих на летних Олимпийских играх в Париже. В истории независимой Грузии, после Эдишера Мачаидзе и Темура Казарашвили, Заза Джибладзе станет третьим арбитром, который будет судить поединки борцов на Олимпийских играх. Кроме того, грузинский диктор Георгий Чанишвили уже вторую Олимпиаду подряд (в Токио и Париже) комментирует поединки дзюдоистов. До окончания Олимпиады в Париже 11 августа борьбу за медали продолжают десять спортсменов из Грузии – семеро борцов и трое тяжелоатлетов. Грузия после провозглашения независимости участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году во время Игр в Рио, куда отправились 40 спортсменов. Всего спортсмены в истории независимой Грузии завоевали 40 медалей – из них десять золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых. На предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021 году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотых, пять серебряных и одну бронзовую в дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, париж, олимпиада-2024 в париже, лаша бекаури, лаша гурули, тато григалашвили
спорт, грузия, новости, париж, олимпиада-2024 в париже, лаша бекаури, лаша гурули, тато григалашвили
Несколько грузинских арбитров работают на Олимпиаде в Париже
В копилке олимпийской сборной Грузии на Играх в Париже золото, два серебра и бронза
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Пятеро судей из Грузии принимают участие на Олимпийских играх в Париже в таких дисциплинах, как дзюдо, борьба, прыжки на батуте, гимнастика и спортивная гимнастика, сообщили в министерстве культуры и спорта страны.
В копилке олимпийской сборной Грузии на Играх в Париже к 12-му дню соревнований пока четыре медали – золото и два серебра, завоеванные дзюдоистами Лашей Бекаури, Тато Григалашвили и Ильей Суламанидзе, а также бронза, выигранная боксером Лашей Гурули.
Для судьи международной категории Владимира Нуцубидзе (дзюдо), судей Русудан Хоперия (прыжки на батуте) и Ильи Гиоргадзе (гимнастика) Олимпиада в Париже стала уже третьей в карьере. Вторую Олимпиаду судит арбитр Элисо Бедошвили (спортивная гимнастика).
Еще один арбитр высшей международной категории Заза Джибладзе был впервые включен Всемирной федерацией борьбы в число судей, работающих на летних Олимпийских играх в Париже.
В истории независимой Грузии, после Эдишера Мачаидзе и Темура Казарашвили, Заза Джибладзе станет третьим арбитром, который будет судить поединки борцов на Олимпийских играх.
Кроме того, грузинский диктор Георгий Чанишвили уже вторую Олимпиаду подряд (в Токио и Париже) комментирует поединки дзюдоистов.
До окончания Олимпиады в Париже 11 августа борьбу за медали продолжают десять спортсменов из Грузии – семеро борцов и трое тяжелоатлетов.
Грузия после провозглашения независимости участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году во время Игр в Рио, куда отправились 40 спортсменов.
Всего спортсмены в истории независимой Грузии завоевали 40 медалей – из них десять золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых.
На предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021 году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотых, пять серебряных и одну бронзовую в дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе.