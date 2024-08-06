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Обрушение склона и трещина в земле – в Тбилиси приостановлено строительство двух объектов
Обрушение склона и трещина в земле – в Тбилиси приостановлено строительство двух объектов
Sputnik Грузия
Окончательные результаты исследования будут представлены в соответствующей форме в муниципальную инспекцию в ближайшие дни 06.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-06T18:38+0400
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2024-08-06T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Мэрия Тбилиси приостановила строительные работы на улице Размадзе в Вакийском районе столицы, где обрушилась часть склона, и на улице Броцеули в Сабурталинском районе, где на строительном участке появилась довольно большая трещина, заявили в пресс-службе городских властей. Фото с двух строительных объектов в густонаселенных районах Тбилиси, где обрушился склон и появилась трещина, были опубликованы в социальной сети. Пользователи выразили озабоченность в связи с увиденным. Они призвали муниципальные власти к реагированию и проверке застройщиков. В частности, по информации мэрии, заказчику по улице Броцеули N5 было поручено представить дополнительное исследование и на его основании принять соответствующие меры. По указанному адресу, по заказу Службы архитектуры мэрии Тбилиси, был согласован проект многоквартирного жилого дома, который реализует ООО "Геловани Девелопмент". Компания приступила уже к укладке фундамента, однако, поскольку были замечены трещины, работы на данный момент остановлены. Окончательные результаты исследования будут представлены в соответствующей форме в муниципальную инспекцию в ближайшие дни. Что касается улицы Размадзе, то в мэрии пояснили, что за нарушение правил безопасности застройщик был оштрафован муниципальной инспекцией на 30 тысяч лари, было принято решение о приостановке строительства, а также на основании соответствующей экспертизы застройщику было предписано восстановить поврежденный склон. "В ходе текущих строительных работ обрушился склон. Также была повреждена проезжая часть. Муниципальная инспекция Тбилиси отреагировала на инцидент в соответствии с законом", - подчеркнули в мэрии. На улице Размадзе также реализуется скорректированный проект многоквартирного жилого дома.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, мэрия тбилиси, строительство
грузия, новости, происшествия, тбилиси, мэрия тбилиси, строительство
Обрушение склона и трещина в земле – в Тбилиси приостановлено строительство двух объектов
Окончательные результаты исследования будут представлены в соответствующей форме в муниципальную инспекцию в ближайшие дни
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Мэрия Тбилиси приостановила строительные работы на улице Размадзе в Вакийском районе столицы, где обрушилась часть склона, и на улице Броцеули в Сабурталинском районе, где на строительном участке появилась довольно большая трещина, заявили в пресс-службе городских властей.
Фото с двух строительных объектов в густонаселенных районах Тбилиси, где обрушился склон и появилась трещина, были опубликованы в социальной сети. Пользователи выразили озабоченность в связи с увиденным. Они призвали муниципальные власти к реагированию и проверке застройщиков.
В частности, по информации мэрии, заказчику по улице Броцеули N5 было поручено представить дополнительное исследование и на его основании принять соответствующие меры.
По указанному адресу, по заказу Службы архитектуры мэрии Тбилиси, был согласован проект многоквартирного жилого дома, который реализует ООО "Геловани Девелопмент".
Компания приступила уже к укладке фундамента, однако, поскольку были замечены трещины, работы на данный момент остановлены.
"Муниципальная инспекция начала изучение. На данном этапе выяснилось, что проект включает конструктивные меры по страхованию возможных рисков на основании заключения. Заказчика обязали предоставить дополнительное исследование и провести соответствующие меры на основе исследований. Компания подтвердила, что начала исследование трещин", - говорится в заявлении.
Окончательные результаты исследования будут представлены в соответствующей форме в муниципальную инспекцию в ближайшие дни.
Что касается улицы Размадзе, то в мэрии пояснили, что за нарушение правил безопасности застройщик был оштрафован муниципальной инспекцией на 30 тысяч лари, было принято решение о приостановке строительства, а также на основании соответствующей экспертизы застройщику было предписано восстановить поврежденный склон.
"В ходе текущих строительных работ обрушился склон. Также была повреждена проезжая часть. Муниципальная инспекция Тбилиси отреагировала на инцидент в соответствии с законом", - подчеркнули в мэрии.
На улице Размадзе также реализуется скорректированный проект многоквартирного жилого дома.