https://sputnik-georgia.ru/20240806/obrushenie-sklona-i-treschina-v-zemle--v-tbilisi-priostanovleno-stroitelstvo-dvukh-obektov-289353781.html

Обрушение склона и трещина в земле – в Тбилиси приостановлено строительство двух объектов

Обрушение склона и трещина в земле – в Тбилиси приостановлено строительство двух объектов

Sputnik Грузия

Окончательные результаты исследования будут представлены в соответствующей форме в муниципальную инспекцию в ближайшие дни 06.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-06T18:38+0400

2024-08-06T18:38+0400

2024-08-06T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Мэрия Тбилиси приостановила строительные работы на улице Размадзе в Вакийском районе столицы, где обрушилась часть склона, и на улице Броцеули в Сабурталинском районе, где на строительном участке появилась довольно большая трещина, заявили в пресс-службе городских властей. Фото с двух строительных объектов в густонаселенных районах Тбилиси, где обрушился склон и появилась трещина, были опубликованы в социальной сети. Пользователи выразили озабоченность в связи с увиденным. Они призвали муниципальные власти к реагированию и проверке застройщиков. В частности, по информации мэрии, заказчику по улице Броцеули N5 было поручено представить дополнительное исследование и на его основании принять соответствующие меры. По указанному адресу, по заказу Службы архитектуры мэрии Тбилиси, был согласован проект многоквартирного жилого дома, который реализует ООО "Геловани Девелопмент". Компания приступила уже к укладке фундамента, однако, поскольку были замечены трещины, работы на данный момент остановлены. Окончательные результаты исследования будут представлены в соответствующей форме в муниципальную инспекцию в ближайшие дни. Что касается улицы Размадзе, то в мэрии пояснили, что за нарушение правил безопасности застройщик был оштрафован муниципальной инспекцией на 30 тысяч лари, было принято решение о приостановке строительства, а также на основании соответствующей экспертизы застройщику было предписано восстановить поврежденный склон. "В ходе текущих строительных работ обрушился склон. Также была повреждена проезжая часть. Муниципальная инспекция Тбилиси отреагировала на инцидент в соответствии с законом", - подчеркнули в мэрии. На улице Размадзе также реализуется скорректированный проект многоквартирного жилого дома.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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