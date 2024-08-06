https://sputnik-georgia.ru/20240806/rabota-tpp-kazbegi-na-gruzino-rossiyskoy-granitse-polnostyu-vosstanovlena-289346587.html
Работа ТПП "Казбеги" на грузино-российской границе полностью восстановлена
Работа ТПП "Казбеги" на грузино-российской границе полностью восстановлена
Sputnik Грузия
Служба доходов Грузии 5 августа сообщила о закрытии ТПП из-за проведения технических работ 06.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-06T11:55+0400
2024-08-06T11:55+0400
2024-08-06T11:55+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Все процедуры таможенного и паспортного контроля на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" на грузино-российской границе полностью восстановлены, сообщает Служба доходов Минфина Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>О закрытии ТПП на грузино-российской границе из-за проведения технических работ Служба доходов Грузии сообщила 5 августа. На таможенном пункте обновили сеть нового автоматического резервного электрораспределения. На данный момент на грузино-российской границе беспрепятственно осуществляется ввоз и вывоз товаров, процедуры таможенного контроля для физических лиц, пересекающих государственную границу через указанный ТПП. Кроме того, восстановлено пассажирское движение (паспортный контроль и таможенные процедуры) в обоих направлениях через пограничный пункт пропуска "Дариали" ( "Дарьял"). ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тпп "казбеги", грузино-российская граница
грузия, новости, экономика, тпп "казбеги", грузино-российская граница
Работа ТПП "Казбеги" на грузино-российской границе полностью восстановлена
Служба доходов Грузии 5 августа сообщила о закрытии ТПП из-за проведения технических работ
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Все процедуры таможенного и паспортного контроля на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" на грузино-российской границе полностью восстановлены, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
О закрытии ТПП на грузино-российской границе из-за проведения технических работ Служба доходов Грузии сообщила 5 августа. На таможенном пункте обновили сеть нового автоматического резервного электрораспределения.
На данный момент на грузино-российской границе беспрепятственно осуществляется ввоз и вывоз товаров, процедуры таможенного контроля для физических лиц, пересекающих государственную границу через указанный ТПП.
Кроме того, восстановлено пассажирское движение (паспортный контроль и таможенные процедуры) в обоих направлениях через пограничный пункт пропуска "Дариали" ( "Дарьял").
ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.