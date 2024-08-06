Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240806/rabota-tpp-kazbegi-na-gruzino-rossiyskoy-granitse-polnostyu-vosstanovlena-289346587.html
Работа ТПП "Казбеги" на грузино-российской границе полностью восстановлена
Работа ТПП "Казбеги" на грузино-российской границе полностью восстановлена
Sputnik Грузия
Служба доходов Грузии 5 августа сообщила о закрытии ТПП из-за проведения технических работ 06.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-06T11:55+0400
2024-08-06T11:55+0400
грузия
новости
экономика
тпп "казбеги"
грузино-российская граница
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259899879_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_7ed2e93a5984218076b8266ec9bd0b60.jpg
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Все процедуры таможенного и паспортного контроля на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" на грузино-российской границе полностью восстановлены, сообщает Служба доходов Минфина Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;О закрытии ТПП на грузино-российской границе из-за проведения технических работ Служба доходов Грузии сообщила 5 августа. На таможенном пункте обновили сеть нового автоматического резервного электрораспределения. На данный момент на грузино-российской границе беспрепятственно осуществляется ввоз и вывоз товаров, процедуры таможенного контроля для физических лиц, пересекающих государственную границу через указанный ТПП. Кроме того, восстановлено пассажирское движение (паспортный контроль и таможенные процедуры) в обоих направлениях через пограничный пункт пропуска "Дариали" ( "Дарьял"). ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259899879_0:135:1641:1366_1920x0_80_0_0_6d9afed90b2399972be1b1ecf017bc2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, тпп "казбеги", грузино-российская граница
грузия, новости, экономика, тпп "казбеги", грузино-российская граница

Работа ТПП "Казбеги" на грузино-российской границе полностью восстановлена

11:55 06.08.2024
© StringerТПП Казбеги Верхний Ларс - граница Грузии и России
ТПП Казбеги Верхний Ларс - граница Грузии и России - Sputnik Грузия, 1920, 06.08.2024
© Stringer
Подписаться
Служба доходов Грузии 5 августа сообщила о закрытии ТПП из-за проведения технических работ
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Все процедуры таможенного и паспортного контроля на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" на грузино-российской границе полностью восстановлены, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
О закрытии ТПП на грузино-российской границе из-за проведения технических работ Служба доходов Грузии сообщила 5 августа. На таможенном пункте обновили сеть нового автоматического резервного электрораспределения.
На данный момент на грузино-российской границе беспрепятственно осуществляется ввоз и вывоз товаров, процедуры таможенного контроля для физических лиц, пересекающих государственную границу через указанный ТПП.
Кроме того, восстановлено пассажирское движение (паспортный контроль и таможенные процедуры) в обоих направлениях через пограничный пункт пропуска "Дариали" ( "Дарьял").
ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0