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Умер известный грузинский эксперт Сосо Цискаришвили
Умер известный грузинский эксперт Сосо Цискаришвили
Sputnik Грузия
Цискаришвили скончался в возрасте 75 лет 06.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-06T13:05+0400
2024-08-06T13:05+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Известный грузинский эксперт Сосо Цискаришвили скончался в возрасте 75 лет, написал философ Заза Пиралишвили на своей странице в социальной сети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сосо Цискаришвили родился 17 сентября 1948 года. В 1966-1971 годах учился на инженерно-физическом факультете Грузинского политехнического института (квалификация – инженер по электронному оборудованию). В 1976-1979 годах учился во Всесоюзной академии внешней торговли в Москве, где получил квалификацию экономиста по международным экономическим отношениям. В 1988-1989 годах Цискаришвили был вице-президентом общества имени Руставели, а с 1989 года – председателем правления научно-образовательного объединения "Всемирная лаборатория". С 2006 года Цискаришвили занимал пост председателя правления Форума европейской интеграции. С 2008 года являлся президентом клуба независимых экспертов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, сосо цискаришвили, общество
новости, грузия, сосо цискаришвили, общество
Умер известный грузинский эксперт Сосо Цискаришвили
13:05 06.08.2024 (обновлено: 13:15 06.08.2024)
Цискаришвили скончался в возрасте 75 лет
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Известный грузинский эксперт Сосо Цискаришвили скончался в возрасте 75 лет, написал философ Заза Пиралишвили на своей странице в социальной сети.
"Сегодня утром мне сообщили, что господин Сосо Цискаришвили скончался", – написал Пиралишвили.
Сосо Цискаришвили родился 17 сентября 1948 года. В 1966-1971 годах учился на инженерно-физическом факультете Грузинского политехнического института (квалификация – инженер по электронному оборудованию).
В 1976-1979 годах учился во Всесоюзной академии внешней торговли в Москве, где получил квалификацию экономиста по международным экономическим отношениям.
В 1988-1989 годах Цискаришвили был вице-президентом общества имени Руставели, а с 1989 года – председателем правления научно-образовательного объединения "Всемирная лаборатория".
С 2006 года Цискаришвили занимал пост председателя правления Форума европейской интеграции. С 2008 года являлся президентом клуба независимых экспертов.