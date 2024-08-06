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Ушли и не вернулись: сколько человек бесследно пропали в Грузии с начала года?
Ушли и не вернулись: сколько человек бесследно пропали в Грузии с начала года?
Sputnik Грузия
Наибольшее число пропавших без вести приходится на Тбилиси, а также регионы Имерети и Шида Картли 06.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-06T09:01+0400
2024-08-06T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг – Sputnik. Пропавшими без вести в Грузии к 1 июля 2024 года считались 1 020 человек, из которых 25 пропали в период с 1 января по 30 июня, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Основная часть всех пропавших без вести, учет которых МВД Грузии ведет с 1 января 1973 года по сегодняшний день, – мужчины. При этом в Грузии продолжают искать 31 несовершеннолетнего. Наибольшее число пропавших без вести приходится на Тбилиси и регионы Имерети и Шида Картли. Основная часть пропавших без вести в стране – граждане Грузии. В период с января по июнь 2024 года пропали два иностранца, из них одного обнаружили мертвым. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, шида картли, имерети, тбилиси, пропавшие без вести в грузии, пропажа
грузия, новости, общество, шида картли, имерети, тбилиси, пропавшие без вести в грузии, пропажа
Ушли и не вернулись: сколько человек бесследно пропали в Грузии с начала года?
Наибольшее число пропавших без вести приходится на Тбилиси, а также регионы Имерети и Шида Картли
ТБИЛИСИ, 6 авг – Sputnik. Пропавшими без вести в Грузии к 1 июля 2024 года считались 1 020 человек, из которых 25 пропали в период с 1 января по 30 июня, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
Основная часть всех пропавших без вести, учет которых МВД Грузии ведет с 1 января 1973 года по сегодняшний день, – мужчины. При этом в Грузии продолжают искать 31 несовершеннолетнего.
Что касается данных за первые шесть месяцев 2024 года, всего с начала года в Грузии пропали 52 человека, найти удалось только 27. При этом четыре человека были обнаружены мертвыми. Остальные 25 человек, трое из которых несовершеннолетние, до сих пор имеют статус пропавших без вести.
Наибольшее число пропавших без вести приходится на Тбилиси и регионы Имерети и Шида Картли.
Основная часть пропавших без вести в стране – граждане Грузии. В период с января по июнь 2024 года пропали два иностранца, из них одного обнаружили мертвым.