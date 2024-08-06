https://sputnik-georgia.ru/20240806/ushli-i-ne-vernulis-skolko-chelovek-bessledno-propali-v-gruzii-s-nachala-goda-289322311.html

Ушли и не вернулись: сколько человек бесследно пропали в Грузии с начала года?

Ушли и не вернулись: сколько человек бесследно пропали в Грузии с начала года?

Sputnik Грузия

Наибольшее число пропавших без вести приходится на Тбилиси, а также регионы Имерети и Шида Картли 06.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-06T09:01+0400

2024-08-06T09:01+0400

2024-08-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг – Sputnik. Пропавшими без вести в Грузии к 1 июля 2024 года считались 1 020 человек, из которых 25 пропали в период с 1 января по 30 июня, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Основная часть всех пропавших без вести, учет которых МВД Грузии ведет с 1 января 1973 года по сегодняшний день, – мужчины. При этом в Грузии продолжают искать 31 несовершеннолетнего. Наибольшее число пропавших без вести приходится на Тбилиси и регионы Имерети и Шида Картли. Основная часть пропавших без вести в стране – граждане Грузии. В период с января по июнь 2024 года пропали два иностранца, из них одного обнаружили мертвым. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, шида картли, имерети, тбилиси, пропавшие без вести в грузии, пропажа