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Верхний Ларс сегодня: на грузино-российской границе скопилось 4,2 тысячи автомобилей
Верхний Ларс сегодня: на грузино-российской границе скопилось 4,2 тысячи автомобилей
Sputnik Грузия
На российской территории образовалась очередь трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта Верхний Ларс 06.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-06T16:43+0400
2024-08-06T16:43+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Многокилометровая очередь из 4,2 тысячи грузовиков и легковых автомобилей образовалась на грузино-российской границе КПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта. Однако на российской территории образовалась очередь трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта Верхний Ларс. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Таможенно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе был временно закрыт из-за проведения технических работ с 5:00 до 10:00 6 августа. Технические работы были связаны с обновлением автоматической резервной электрораспределительной сети. На данный момент ТПП "Казбеги" работает в обычном режиме, на полную мощность. Всего с российской стороны въезда в Грузию во вторник днем ожидают 4 194 большегруза. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, россия, грузино-российская граница
грузия, новости, общество, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, россия, грузино-российская граница
Верхний Ларс сегодня: на грузино-российской границе скопилось 4,2 тысячи автомобилей
На российской территории образовалась очередь трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта Верхний Ларс
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Многокилометровая очередь из 4,2 тысячи грузовиков и легковых автомобилей образовалась на грузино-российской границе КПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта. Однако на российской территории образовалась очередь трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта Верхний Ларс.
Таможенно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе был временно закрыт из-за проведения технических работ с 5:00 до 10:00 6 августа. Технические работы были связаны с обновлением автоматической резервной электрораспределительной сети.
На данный момент ТПП "Казбеги" работает в обычном режиме, на полную мощность.
Всего с российской стороны въезда в Грузию во вторник днем ожидают 4 194 большегруза.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.