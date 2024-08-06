https://sputnik-georgia.ru/20240806/zaderzhannomu-za-napadenie-na-zhurnalistov-pos-tv-na-zapade-gruzii-grozit-do-goda-tyurmy-289348525.html

Задержанному за нападение на журналистов "Пос ТВ" на западе Грузии грозит до года тюрьмы

Задержанному за нападение на журналистов "Пос ТВ" на западе Грузии грозит до года тюрьмы

Sputnik Грузия

Журналист и оператор телеканала 31 мая 2024 года находились в селе Кахати и хотели записать интервью у жителя села 06.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-06T14:00+0400

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происшествия

грузия

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общество

регион самегрело-земо сванети

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение в нанесении побоев и незаконном вмешательстве в журналистскую деятельность жителю региона Самегрело - Земо Сванети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Следствие установило, что 31 мая 2024 года журналист и оператор телеканала находились в селе Кахати Зугдидского района и хотели записать интервью у жителя села. Мужчина, будучи противником редакционной политики канала, оскорбил съемочную группу и ударил оператора, после чего представители телеканала не смогли продолжить работу. Теперь задержанному грозит до года лишения свободы в случае подтверждения вины, сторона обвинения будет требовать для него залога в качестве меры пресечения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

регион самегрело-земо сванети

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происшествия, грузия, новости, общество, регион самегрело-земо сванети