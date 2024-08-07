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Более 240 тысяч совершеннолетних граждан Грузии живут без паспорта
Более 240 тысяч совершеннолетних граждан Грузии живут без паспорта
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Свое первое удостоверение личности граждане Грузии получают в 14 лет 07.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-07T19:55+0400
2024-08-07T19:55+0400
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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Паспорта и удостоверения личности нет у 240 933 совершеннолетних граждан Грузии, говорится в информации Агентства развития Национальных сервисов, предоставленной по запросу депутата. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Свое первое удостоверение личности граждане Грузии получают в 14 лет. В Грузии они электронные и предоставляют возможность пользоваться электронной подписью, идентифицировать личность посредством Интернета и даже ездить без загранпаспорта в Армению и Турцию. При этом удостоверение личности есть у 3 305 212 граждан страны, а паспорт, дающий возможность выезжать из страны, – у 447 794. Удостоверения, которые граждане и лица с ВНЖ получили до начала выдачи удостоверений личности нового образца (ID-карт), 28 июля 2011 года, стали недействительными с 1 июля 2024 года. В 2019 году противники электронных удостоверений выиграли иск в Конституционном суде Грузии, и им выдают обычные удостоверения в случае, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID-карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, грузинский паспорт
грузия, общество, новости, грузинский паспорт
Более 240 тысяч совершеннолетних граждан Грузии живут без паспорта
Свое первое удостоверение личности граждане Грузии получают в 14 лет
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Паспорта и удостоверения личности нет у 240 933 совершеннолетних граждан Грузии, говорится в информации Агентства развития Национальных сервисов, предоставленной по запросу депутата.
Свое первое удостоверение личности граждане Грузии получают в 14 лет. В Грузии они электронные и предоставляют возможность пользоваться электронной подписью, идентифицировать личность посредством Интернета и даже ездить без загранпаспорта в Армению и Турцию.
Согласно информации, всего ни паспорта, ни удостоверения личности нет у 929 386 граждан страны, из которых 688 393 – несовершеннолетние.
При этом удостоверение личности есть у 3 305 212 граждан страны, а паспорт, дающий возможность выезжать из страны, – у 447 794.
Удостоверения, которые граждане и лица с ВНЖ получили до начала выдачи удостоверений личности нового образца (ID-карт), 28 июля 2011 года, стали недействительными с 1 июля 2024 года.
В 2019 году противники электронных удостоверений выиграли иск в Конституционном суде Грузии, и им выдают обычные удостоверения в случае, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID-карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии.