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Грузинский борец пробился в 1/4 финала на Олимпиаде в Париже

Грузинский борец пробился в 1/4 финала на Олимпиаде в Париже

Sputnik Грузия

Единоборство между борцами выдалось напряженным 07.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-07T15:21+0400

2024-08-07T15:21+0400

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Лаша Гобадзе, выступающий в весовой категории до 87 кг, выиграл поединок у соперника из Алжира Башира Сид Азара и прошел в 1/4 финала. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Единоборство между борцами выдалось напряженным. Повел в счете алжирец, и только под конец встречи Гобадзе удалось заработать необходимое очко. Часом ранее свою схватку проиграл другой грузинский борец Рамаз Зоидзе. В 1/8 финала он уступил сопернику из Кыргызстана Амантуру Исмаилову. Правда, Зоидзе все еще сохранил шанс на борьбу за бронзу на Олимпиаде. Для этого обыгравшему его Исмаилову нужно будет пробиться в финал. Накануне свое выступление на Играх завершил борец Роберт Коблиашвили (- 97 кг). Он уступил белорусскому атлету Абубакару Хаслаханову, выступающему под нейтральным флагом. Поединок закончился чистой победой Хаслаханова (9:1). К 13-му дню Олимпиады в Париже в копилке сборной Грузии четыре медали: золото, завоеванное дзюдоистом Лашей Бекаури (-90 кг), два серебра дзюдоистов Тато Григалашвили (-81 кг) и Ильи Суламанидзе (-100 кг), а также бронза боксера Лаши Гурули (-63,5 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, париж, роберт коблиашвили, лаша бекаури, олимпиада-2024 в париже