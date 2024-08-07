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Грузинский борец уступил четвертьфинал Олимпиады в Париже, но может побороться за бронзу
Грузинский борец уступил четвертьфинал Олимпиады в Париже, но может побороться за бронзу
Sputnik Грузия
Полуфинальные поединки по греко-римской борьбе начнутся в 20:00 по тбилисскому времени 07.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-07T16:33+0400
2024-08-07T16:33+0400
2024-08-07T16:33+0400
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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Лаша Гобадзе, выступающий в весовой категории до 87 кг, проиграл в четвертьфинале сопернику из Болгарии Семену Новикову, но оставляет за собой шанс побороться за бронзу на Олимпийских играх в Париже. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Гобадзе сможет принять участие в поединке за третье место, если одолевший его Новиков пробьется в финал турнира. Полуфинальные поединки по греко-римской борьбе начнутся в 20:00 по тбилисскому времени. Ранее сегодня другой грузинский борец Рамаз Зоидзе (до 67 кг) покинул турнир. В 1/8 финала он уступил сопернику из Кыргызстана Амантуру Исмаилову, но Исмаилов проиграл в четвертьфинале турнира, уступив украинскому атлету. Таким образом, Зоидзе потерял шанс побороться за бронзу. Накануне свое выступление на Играх завершил борец Роберт Коблиашвили (- 97 кг). Он уступил белорусскому атлету Абубакару Хаслаханову, выступающему под нейтральным флагом. Поединок закончился чистой победой Хаслаханова. К 13-му дню Олимпиады в Париже в копилке сборной Грузии четыре медали: золото, завоеванное дзюдоистом Лашей Бекаури (-90 кг), два серебра дзюдоистов Тато Григалашвили (-81 кг) и Ильи Суламанидзе (-100 кг), а также бронза боксера Лаши Гурули (-63,5 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, париж, олимпиада-2024 в париже, роберт коблиашвили, лаша бекаури, тато григалашвили
спорт, новости, грузия, париж, олимпиада-2024 в париже, роберт коблиашвили, лаша бекаури, тато григалашвили
Грузинский борец уступил четвертьфинал Олимпиады в Париже, но может побороться за бронзу
Полуфинальные поединки по греко-римской борьбе начнутся в 20:00 по тбилисскому времени
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Лаша Гобадзе, выступающий в весовой категории до 87 кг, проиграл в четвертьфинале сопернику из Болгарии Семену Новикову, но оставляет за собой шанс побороться за бронзу на Олимпийских играх в Париже.
Гобадзе сможет принять участие в поединке за третье место, если одолевший его Новиков пробьется в финал турнира.
Полуфинальные поединки по греко-римской борьбе начнутся в 20:00 по тбилисскому времени.
Ранее сегодня другой грузинский борец Рамаз Зоидзе (до 67 кг) покинул турнир. В 1/8 финала он уступил сопернику из Кыргызстана Амантуру Исмаилову, но Исмаилов проиграл в четвертьфинале турнира, уступив украинскому атлету. Таким образом, Зоидзе потерял шанс побороться за бронзу.
Накануне свое выступление на Играх завершил борец Роберт Коблиашвили (- 97 кг). Он уступил белорусскому атлету Абубакару Хаслаханову, выступающему под нейтральным флагом. Поединок закончился чистой победой Хаслаханова.
К 13-му дню Олимпиады в Париже в копилке сборной Грузии четыре медали: золото, завоеванное дзюдоистом Лашей Бекаури (-90 кг), два серебра дзюдоистов Тато Григалашвили (-81 кг) и Ильи Суламанидзе (-100 кг), а также бронза боксера Лаши Гурули (-63,5 кг).