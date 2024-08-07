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Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 7 августа

Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 7 августа

Sputnik Грузия

В копилке сборной Грузии четыре медали – золото, два серебра и бронза 07.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Три грузинских спортсмена выступят на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже в среду, 7 августа.В 13 день Олимпиады разыграют 23 комплекта медалей в 11 видах спорта.В копилке сборной Грузии четыре медали – золото и два серебра, завоеванные дзюдоистами, а также бронза, выигранная боксером.Греко-римская борьбаГрузинский борец Рамаз Зоидзе, выступающий в весовой категории до 67 килограммов, в 1/8 финала встретится с Амантуром Исмаиловым из Кыргызстана. Поединок начнется ориентировочно в 13:28 по тбилисскому времени. Для Зоидзе это будет второе выступление на Олимпиаде. В Токио он занял пятое место.Грузинский борец Лаша Гобадзе, выступающий в весовой категории до 87 килограммов, в 1/8 финала встретится с Баширом Сид Азара из Алжира. Поединок начнется ориентировочно в 13:49 по тбилисскому времени.Гобадзе – чемпион мира 2019 года, призер чемпионатов мира и Европы, участник Олимпийских игр 2020 в Токио.Финальные поединки борцов пройдут в четверг, 8 августа.Тяжелая атлетикаПервым из грузинских тяжелоатлетов на олимпийский помост выйдет Шота Мишвелидзе в весовой категории до 61 килограмма.Мишвелидзе – двукратный чемпион Европы 2018 и 2023 годов, призер чемпионатов мира 2017, 2021 и 2022 годов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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