https://sputnik-georgia.ru/20240807/ischenko-novye-initsiativy-zelenskogo-shoygu-v-irane-i-poslednee-oruzhie-dlya-ukrainy-289359430.html

Ищенко: новые инициативы Зеленского, Шойгу в Иране и последнее оружие для Украины

Ищенко: новые инициативы Зеленского, Шойгу в Иране и последнее оружие для Украины

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 07.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-07T11:29+0400

2024-08-07T11:29+0400

2024-08-07T11:29+0400

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сергей шойгу

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Как приближающаяся война между Ираном и Израилем скажется на ситуации в зоне СВО? Почему Запад практически так и не нарастил производство оружия? С какой целью Сергей Шойгу посетил Иран? Зачем Зеленский заговорил о переговорах с Россией? Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.

иран

украина

израиль

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, в мире, иран, украина, израиль, сергей шойгу, видео