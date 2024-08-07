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Ищенко: новые инициативы Зеленского, Шойгу в Иране и последнее оружие для Украины
Ищенко: новые инициативы Зеленского, Шойгу в Иране и последнее оружие для Украины
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 07.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-07T11:29+0400
2024-08-07T11:29+0400
2024-08-07T11:29+0400
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Как приближающаяся война между Ираном и Израилем скажется на ситуации в зоне СВО? Почему Запад практически так и не нарастил производство оружия? С какой целью Сергей Шойгу посетил Иран? Зачем Зеленский заговорил о переговорах с Россией? Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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мультимедиа, в мире, иран, украина, израиль, сергей шойгу, видео
мультимедиа, в мире, иран, украина, израиль, сергей шойгу, видео
Ищенко: новые инициативы Зеленского, Шойгу в Иране и последнее оружие для Украины
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
Как приближающаяся война между Ираном и Израилем скажется на ситуации в зоне СВО? Почему Запад практически так и не нарастил производство оружия? С какой целью Сергей Шойгу посетил Иран? Зачем Зеленский заговорил о переговорах с Россией?
Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.