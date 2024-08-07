https://sputnik-georgia.ru/20240807/shveytsartsy-izuchayut-lednikovye-doliny-v-gruzii-dlya-predotvrascheniya-smertonostnykh-opolzney-289367238.html
Швейцарцы изучают ледниковые долины в Грузии для предотвращения смертоностных оползней
Швейцарцы изучают ледниковые долины в Грузии для предотвращения смертоностных оползней
Sputnik Грузия
Информация о том, что якобы жертв в Шови можно было избежать, основаны на предположениях, а не на результатах исследования, отметили эксперты 07.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-07T21:00+0400
2024-08-07T21:00+0400
2024-08-07T21:00+0400
шови
оползень в шови
новости
грузия
общество
рача
европа
национальное агентство окружающей среды
исследование
катастрофы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0f/281247581_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_1b2be46d801ddf8bbafeb6e52164050f.jpg
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Швейцарская консалтинговая компания Geotest AG завершила первый этап исследования 22-х ледниковых долин в Грузии для выявления угроз и очагов опасности, сообщили в пресс-службе Министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Национальное агентство окружающей среды подписало соглашение с компанией Geotest AG о проведении гляциальной (угроза, исходящая от ледника) оценки в 22 ледниковых долинах по всей стране вскоре после трагедии на курорте Шови в высокогорной Раче, где в результате схода смертоносного оползня 3 августа 2023 года погибли 33 человека. По его словам, информация, появившаяся на днях в СМИ в связи с годовщиной трагедии в Шови, о том, что сход оползня в тот день начался на два часа раньше и что якобы жертв можно было избежать, основана на предположениях, а не на результатах исследования. По его словам, предположения, о которых пишут СМИ, можно расценить как попытку ввести общество в заблуждение. По словам эксперта швейцарской компании Даниэля Тоблера, на следующем этапе в ближайшие два месяца будут изучены все существующие или возможные оползневые процессы, селевые выносы и выявлены горячие точки. В рамках визита эксперта запланированы визуальный осмотр и оценка ледниковых долин с вертолета, и на основе представленной информации совместно со специалистами Национального агентства окружающей среды и независимыми экспертами будет проанализирована ситуация, а также намечены дальнейшие действия. GEOTEST AG — одна из ведущих компаний, имеющая опыт оценки и выдачи рекомендаций по превенции угроз практически во всех странах мира, включая Европу, Южную и Северную Америку, Азию и Южный Кавказ. Причины трагедии в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорилось в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, подчеркивалось в заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шови
рача
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0f/281247581_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_5d65ecf2eba16787853ac99f7b5d99d6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шови, оползень в шови, новости, грузия, общество, рача, европа, национальное агентство окружающей среды, исследование, катастрофы, стихийное бедствие
шови, оползень в шови, новости, грузия, общество, рача, европа, национальное агентство окружающей среды, исследование, катастрофы, стихийное бедствие
Швейцарцы изучают ледниковые долины в Грузии для предотвращения смертоностных оползней
Информация о том, что якобы жертв в Шови можно было избежать, основаны на предположениях, а не на результатах исследования, отметили эксперты
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Швейцарская консалтинговая компания Geotest AG завершила первый этап исследования 22-х ледниковых долин в Грузии для выявления угроз и очагов опасности, сообщили в пресс-службе Министерства окружающей среды и сельского хозяйства.
Национальное агентство окружающей среды подписало соглашение с компанией Geotest AG о проведении гляциальной (угроза, исходящая от ледника) оценки в 22 ледниковых долинах по всей стране вскоре после трагедии на курорте Шови в высокогорной Раче, где в результате схода смертоносного оползня 3 августа 2023 года погибли 33 человека.
"Швейцарская компания, которая на основании контракта осуществляет оценку угроз на наших ледниках, завершила первый этап работ. Результаты обсуждались с нашими специалистами. В ближайшее время все опасности, которые зафиксированы на наших ледниках, будут выявлены более детально и углубленно", – заявил глава Нацагентства окружающей среды Васил Гедеванишвили.
По его словам, информация, появившаяся на днях в СМИ в связи с годовщиной трагедии в Шови, о том, что сход оползня в тот день начался на два часа раньше и что якобы жертв можно было избежать, основана на предположениях, а не на результатах исследования.
"Мы приложили немало усилий для подготовки полного, научно обоснованного заключения. Именно поэтому мы привлекли к процессу швейцарских экспертов. На основе внедренных в мире современных технологий были идентифицированы и рассчитаны все процессы, что и является основой заключения агентства", – сказал Гедеванишвили.
По его словам, предположения, о которых пишут СМИ, можно расценить как попытку ввести общество в заблуждение.
По словам эксперта швейцарской компании Даниэля Тоблера, на следующем этапе в ближайшие два месяца будут изучены все существующие или возможные оползневые процессы, селевые выносы и выявлены горячие точки.
"Наша главная цель – снизить реальный риск, который есть в населенных пунктах, узнать критические зоны, а затем перейти к мониторингу этих горячих точек. Это мы определим в конце. Шови – пример, который мы используем, потому что это было реальное событие. И на основе Шови мы можем рассмотреть сценарии моделирования и работать над оценкой горячих точек", – сказал Тоблер.
В рамках визита эксперта запланированы визуальный осмотр и оценка ледниковых долин с вертолета, и на основе представленной информации совместно со специалистами Национального агентства окружающей среды и независимыми экспертами будет проанализирована ситуация, а также намечены дальнейшие действия.
GEOTEST AG — одна из ведущих компаний, имеющая опыт оценки и выдачи рекомендаций по превенции угроз практически во всех странах мира, включая Европу, Южную и Северную Америку, Азию и Южный Кавказ.
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорилось в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.
По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, подчеркивалось в заключении.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.