https://sputnik-georgia.ru/20240807/shveytsartsy-izuchayut-lednikovye-doliny-v-gruzii-dlya-predotvrascheniya-smertonostnykh-opolzney-289367238.html

Швейцарцы изучают ледниковые долины в Грузии для предотвращения смертоностных оползней

Швейцарцы изучают ледниковые долины в Грузии для предотвращения смертоностных оползней

Sputnik Грузия

Информация о том, что якобы жертв в Шови можно было избежать, основаны на предположениях, а не на результатах исследования, отметили эксперты 07.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-07T21:00+0400

2024-08-07T21:00+0400

2024-08-07T21:00+0400

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Швейцарская консалтинговая компания Geotest AG завершила первый этап исследования 22-х ледниковых долин в Грузии для выявления угроз и очагов опасности, сообщили в пресс-службе Министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Национальное агентство окружающей среды подписало соглашение с компанией Geotest AG о проведении гляциальной (угроза, исходящая от ледника) оценки в 22 ледниковых долинах по всей стране вскоре после трагедии на курорте Шови в высокогорной Раче, где в результате схода смертоносного оползня 3 августа 2023 года погибли 33 человека. По его словам, информация, появившаяся на днях в СМИ в связи с годовщиной трагедии в Шови, о том, что сход оползня в тот день начался на два часа раньше и что якобы жертв можно было избежать, основана на предположениях, а не на результатах исследования. По его словам, предположения, о которых пишут СМИ, можно расценить как попытку ввести общество в заблуждение. По словам эксперта швейцарской компании Даниэля Тоблера, на следующем этапе в ближайшие два месяца будут изучены все существующие или возможные оползневые процессы, селевые выносы и выявлены горячие точки. В рамках визита эксперта запланированы визуальный осмотр и оценка ледниковых долин с вертолета, и на основе представленной информации совместно со специалистами Национального агентства окружающей среды и независимыми экспертами будет проанализирована ситуация, а также намечены дальнейшие действия. GEOTEST AG — одна из ведущих компаний, имеющая опыт оценки и выдачи рекомендаций по превенции угроз практически во всех странах мира, включая Европу, Южную и Северную Америку, Азию и Южный Кавказ. Причины трагедии в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорилось в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, подчеркивалось в заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шови, оползень в шови, новости, грузия, общество, рача, европа, национальное агентство окружающей среды, исследование, катастрофы, стихийное бедствие