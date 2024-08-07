https://sputnik-georgia.ru/20240807/skolko-obektov-postroeno-v-gruzii-s-nachala-goda--novaya-statistika-289357569.html

Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика

Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика

Sputnik Грузия

Больше половины построенных за первое полугодие объектов приходится на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 07.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-07T09:01+0400

2024-08-07T09:01+0400

2024-08-07T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. В первом полугодии 2024 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 720 объектов общей площадью 1,6 миллиона квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, число введенных в эксплуатацию объектов увеличилось на 17,4%, а площадь выросла на 19,7%.Больше половины построенных за январь-июнь 2024 года объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети, Мцхета-Мтианети и Имерети.Муниципальными органами власти Грузии в первом полугодии 2024 года было выдано 5,6 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров.По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, число выданных разрешений выросло на 10,6%, а площадь предполагаемого строительства увеличилась на 35%.Из общего числа выданных разрешений 74% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Кахети и Мцхета-Мтианети.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других, но основная часть приходится на жилые комплексы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"