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Трещина на оползневом склоне в Тбилиси не угрожает домам – Агентство окружающей среды

Трещина на оползневом склоне в Тбилиси не угрожает домам – Агентство окружающей среды

Sputnik Грузия

Фото со строительных объектов днем ранее были опубликованы в социальной сети, и пользователи призвали муниципальные власти к реагированию и проверке... 07.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-07T11:58+0400

2024-08-07T11:58+0400

2024-08-07T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Процессы, возникшие на оползневом склоне на улице Броцеули (район Вашлиджвари) в Тбилиси, не представляют угрозы близлежащим домам, инфраструктурным объектам и носят лишь локальный характер, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Мэрия Тбилиси приостановила строительные работы на улицах Броцеули и Размадзе из-за образовавшейся трещины и обрушения склона. Застройщиков обязали провести дополнительные исследования. Один из них также выплатил штраф в размере 30 тысяч лари. Фото с двух строительных объектов днем ранее были опубликованы в социальной сети. Пользователи призвали муниципальные власти к реагированию и проверке застройщиков. Также в сообщении сказано, что процессы в зоне строительной площадки в поселке Вашлиджвари и на прилегающем к ней старом оползневом склоне активизировались в июле текущего года.В агентстве отметили, что по заказу строительной компании проводятся детальные инженерно-геологические (геотехнические) исследования, на основании которых будут разработаны рекомендации по защитным мероприятиям. Как ранее заявили в мэрии Тбилиси, окончательные результаты исследования будут представлены в соответствующей форме в муниципальную инспекцию в ближайшие дни. Строительные работы в Вашлиджвари реализует ООО "Геловани Девелопмент". Проект предусматривает строительство многоквартирного жилого дома. Что касается второго объекта, где мэрией были приостановлены работы по строительству многоквартирного жилого дома в Вакийском районе Тбилиси, то Национальное агентство окружающей среды пока не комментировало обрушение склона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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