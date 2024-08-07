https://sputnik-georgia.ru/20240807/ugroza-gumanitarnoy-katastrofy--glava-fgnka-prosit-gruziyu-i-rf-reshit-problemu-na-larse-289362780.html

Угроза гуманитарной катастрофы – глава ФГНКА просит Грузию и РФ решить проблему на Ларсе

Угроза гуманитарной катастрофы – глава ФГНКА просит Грузию и РФ решить проблему на Ларсе

Sputnik Грузия

В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта 07.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-07T14:20+0400

2024-08-07T14:20+0400

2024-08-07T14:20+0400

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верхний ларс

давид цецхладзе

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Рассмотреть возможность открытия альтернативных путей и содействовать решению сложившейся на грузино-российской границе КПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" ситуации просит президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии (ФГНКА) Давид Цецхладзе в своем обращении к властям Российской Федерации и Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта. Однако на российской территории образовалась очередь из трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта "Верхний Ларс". Как отметил президент ФГНКА, данная обстановка в любое время может привести ситуацию к гуманитарной катастрофе, не говоря уже о комфорте передвижения граждан между Россией и Грузией и о сроках доставки грузов. Таможенно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе был временно закрыт из-за проведения технических работ с 5:00 до 10:00 6 августа. Технические работы были связаны с обновлением автоматической резервной электрораспределительной сети. На данный момент ТПП "Казбеги" работает в обычном режиме и на полную мощность. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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