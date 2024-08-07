https://sputnik-georgia.ru/20240807/v-kakoy-iz-top-klubov-chempionata-anglii-mozhet-pereyti-vratar-sbornoy-gruzii-mamardashvili-289363268.html

В какой из топ-клубов чемпионата Англии может перейти вратарь сборной Грузии Мамардашвили?

В какой из топ-клубов чемпионата Англии может перейти вратарь сборной Грузии Мамардашвили?

Sputnik Грузия

Англичане рассматривают Мамардашвили в качестве замены Алиссону Беккеру 07.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-07T16:50+0400

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2024-08-07T16:50+0400

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георгий мамардашвили

англия

клуб "ливерпуль"

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Вратарь сборной Грузии по футболу и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили заинтересован в переходе в один из ведущих клубов Английской Премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль", сообщило испанское издание Cope Valencia. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Англичане рассматривают Мамардашвили в качестве замены Алиссону Беккеру, а до того, как бразильский вратарь покинет команду, грузинский голкипер будет отправлен на правах аренды в одну из команд АПЛ. "Валенсия" планирует получить за Мамардашвили от 35 до 40 миллионов евро. Контракт Эллисона с "Ливерпулем" истекает летом 2025 года, после чего бразилец планирует продолжить карьеру в Саудовской Аравии. После окончания Евро-2024, где сборной Грузии удалось пробиться в 1/8 финала, трансферная стоимость 23-летнего Мамардашвили увеличилась до 45 миллионов евро, что позволило ему стать самым дорогостоящим голкипером наряду с вратарем "Порту" и сборной Португалии Диегу Коштой. В ходе чемпионата Европы Мамардашвили записал на свой счет 29 сейвов. Это лучший результата первенства. Георгий Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо". В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с грузинским футболистом до 30 июня 2027-го. В сборной Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, георгий мамардашвили, англия, клуб "ливерпуль"