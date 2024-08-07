https://sputnik-georgia.ru/20240807/verkhniy-lars-segodnya-na-gruzino-rossiyskoy-granitse-skopilos-bolee-4-tysyach-avtomobiley-289360879.html

Верхний Ларс сегодня: на грузино-российской границе скопилось более 4 тысяч автомобилей

Верхний Ларс сегодня: на грузино-российской границе скопилось более 4 тысяч автомобилей

Sputnik Грузия

На российской территории образовалась очередь из трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта "Верхний Ларс" 07.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-07T12:58+0400

2024-08-07T12:58+0400

2024-08-07T12:58+0400

грузия

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россия

верхний ларс

грузино-российская граница

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Многокилометровая очередь из 4,4 тысячи грузовиков и легковых автомобилей образовалась на грузино-российской границе КПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта. Однако на российской территории образовалась очередь из трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта "Верхний Ларс". Всего с российской стороны въезда в Грузию в среду днем ожидают 4 422 большегруза. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, россия, верхний ларс, грузино-российская граница, ситуация на военно-грузинской дороге