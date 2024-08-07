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Верхний Ларс сегодня: на грузино-российской границе скопилось более 4 тысяч автомобилей
Верхний Ларс сегодня: на грузино-российской границе скопилось более 4 тысяч автомобилей
Sputnik Грузия
На российской территории образовалась очередь из трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта "Верхний Ларс" 07.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-07T12:58+0400
2024-08-07T12:58+0400
2024-08-07T12:58+0400
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верхний ларс
грузино-российская граница
ситуация на военно-грузинской дороге
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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Многокилометровая очередь из 4,4 тысячи грузовиков и легковых автомобилей образовалась на грузино-российской границе КПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта. Однако на российской территории образовалась очередь из трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта "Верхний Ларс". Всего с российской стороны въезда в Грузию в среду днем ожидают 4 422 большегруза. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, россия, верхний ларс, грузино-российская граница, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, общество, россия, верхний ларс, грузино-российская граница, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: на грузино-российской границе скопилось более 4 тысяч автомобилей
На российской территории образовалась очередь из трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта "Верхний Ларс"
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Многокилометровая очередь из 4,4 тысячи грузовиков и легковых автомобилей образовалась на грузино-российской границе КПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта. Однако на российской территории образовалась очередь из трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта "Верхний Ларс".
Всего с российской стороны въезда в Грузию в среду днем ожидают 4 422 большегруза.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.