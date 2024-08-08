https://sputnik-georgia.ru/20240808/bilety-na-sentyabrskiy-match-gruziya-chekhiya-ligi-natsiy-uefa-postupyat-v-prodazhu-15-avgusta-289375743.html

Билеты на сентябрьский матч Грузия-Чехия Лиги Наций УЕФА поступят в продажу 15 августа

Билеты на сентябрьский матч Грузия-Чехия Лиги Наций УЕФА поступят в продажу 15 августа

Sputnik Грузия

Сборная Грузии матчем против Чехии начинает борьбу за путевку на чемпионат мира по футболу 2026, который пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике 08.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-08T17:58+0400

2024-08-08T17:58+0400

2024-08-08T17:58+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Продажа билетов на матч первого тура Лиги Наций УЕФА между сборными Грузии и Чехии, который состоится на стадионе имени легендарного Михаила Месхи 7 сентября, начнется 15 августа, сообщили в Федерации футбола Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии уже 7 сентября домашним матчем против Чехии Лиги Наций УЕФА сезона 2024/2025 начинает борьбу за путевку на чемпионат мира по футболу 2026, который пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике. По информации, предоставленной администрацией "Динамо Арена", в период проведения матчей на стадионе будет временно ограничено использование нескольких секторов и трибун. По этой причине матч первого тура Лиги Наций пройдет на стадионе Михаила Месхи в Вакийском районе Тбилиси. Стадион "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе вмещает более 55 тысяч зрителей, в то время как стадион Месхи – чуть больше 27 тысяч. Расписание матчей сборной Грузии в Лиге Наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Известны еще два домашних стадиона, которые примут запланированные на осень игры: 14 октября на стадионе имени Михаила Месхи пройдет матч Грузия-Албания, а 16 ноября на стадионе Adjarabet Arena в Батуми пройдет игра Грузия-Украина. Что касается традиционной жеребьевки квалификации на ЧМ-2026, то она состоится в декабре 2024 года. От выступления сборной Грузии в Лиге Наций будет зависеть ее место в общем рейтинге команд. Чем выше рейтинг, тем больше шансов по результатам жеребьевки попасть на более слабых соперников. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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