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Грузинский борец-вольник не пробился в четвертьфинал Олимпиады в Париже

Грузинский борец-вольник не пробился в четвертьфинал Олимпиады в Париже

Sputnik Грузия

Гамкрелидзе сохранил за собой шанс выиграть бронзу на Олимпиаде в Париже 08.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Владимир Гамкрелидзе, выступающий в весовой категории до 86 кг, уступил в 1/8 финала узбекскому спортсмену Джабраилу Шапиеву, но сохранил за собой шанс выиграть бронзу на Олимпиаде в Париже. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>К 14-му дню Олимпиады в Париже в копилке сборной Грузии четыре медали: золото, завоеванное дзюдоистом Лашей Бекаури (-90 кг), два серебра дзюдоистов Тато Григалашвили (-81 кг) и Ильи Суламанидзе (-100 кг), а также бронза боксера Лаши Гурули (-63,5 кг). Гамкрелидзе является чемпионом Европы 2022 года и серебряным призером чемпионата мира 2023 года. Лицензию Олимпийских игр в Париже он получил на международном турнире в Стамбуле в мае этого года. Без медалей завершили выступление на Играх грузинские борцы греко-римского стиля: Роберт Коблиашвили (-97 кг), Лаша Гобадзе (-87 кг) и Рамаз Зоидзе (-67 кг). Все трое включились в борьбу с 1/8 финала, но не смогли пробиться в финальный блок турнира. Всего на Олимпиаду в Париж отправились 28 грузинских спортсменов. Церемония закрытия Олимпиады состоится 11 августа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, париж, олимпиада-2024 в париже, лаша бекаури, тато григалашвили, лаша гурули