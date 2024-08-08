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Грузия объединится только мирным путем – премьер
Грузия объединится только мирным путем – премьер
Sputnik Грузия
В этом году исполнилось 16 лет со дня трагических событий 8 августа 2008 года 08.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-08T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Мечта, которая была у грузинских героев, погибших во время войны 2008 года, осуществится, и территориальная целостность Грузии будет восстановлена только мирным путем, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Грузии поминают жертв войны августа 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги. По словам главы грузинского правительства, у погибших героев была мечта – территориальная целостность Грузии. После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны. В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, абхазия, россия, грузино-российские отношения
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, абхазия, россия, грузино-российские отношения
Грузия объединится только мирным путем – премьер
В этом году исполнилось 16 лет со дня трагических событий 8 августа 2008 года
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Мечта, которая была у грузинских героев, погибших во время войны 2008 года, осуществится, и территориальная целостность Грузии будет восстановлена только мирным путем, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В Грузии поминают жертв войны августа 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги.
"Сегодня мы чтим память героев, погибших в августовской войне. Мы все помним тяжелейшие трагические дни, но эти дни также наполняют нас гордостью, учитывая великий героизм, проявленный нашими военными, и, конечно, мы еще раз обязаны отдать им должное", – заявил Кобахидзе.
По словам главы грузинского правительства, у погибших героев была мечта – территориальная целостность Грузии.
"Я уверен, что их героизм не пройдет бесследно, территория Грузии будет восстановлена, восстановлена мирным путем, и мечта, которая была у наших героев, осуществится", – заявил премьер-министр.
После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.
В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек.