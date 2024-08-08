https://sputnik-georgia.ru/20240808/komissiya-po-kommunikatsiyam-primet-reshenie-o-regulyatsiyakh-dlya-internet-provayderov-v-gruzii-289365495.html

Комиссия по коммуникациям примет решение о регуляциях для интернет-провайдеров в Грузии

Комиссия по коммуникациям примет решение о регуляциях для интернет-провайдеров в Грузии

Sputnik Грузия

По мнению экспертов, на сегодняшний день "Магтиком" является практически доминантным игроком рынка 08.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-08T14:42+0400

2024-08-08T14:42+0400

2024-08-08T14:59+0400

национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии на основании исследования экспертов Евросоюза о положении на рынке фиксированного интернета примет решение о введении дополнительных регуляций для интернет-провайдеров в четверг, 8 августа. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Необходимые регуляции и специфические обязательства рассматривались на публичном заседании комиссии, где присутствующим представили результаты комплексного анализа рынка и рекомендации экспертов из-за доминирования на рынке интернет-провайдера "Магтиком". Что показало исследование По мнению экспертов, на сегодняшний день " Магтиком" является практически доминантным игроком рынка. Согласно исследованию, количество абонентов оптического Интернета в Грузии в 2023 году составило 952 тысячи, из которых доля "Магтиком" составила более половины – 53%, тогда как у "Силкнет" этот показатель составил 32%, у "Нью Нетворкс Групп" – 7%, у "Скайтел" – 2%, а у остальных компаний суммарно было 6%. Кроме того, в результате исследования установлено, что "Магтиком" является единственным поставщиком оптического Интернета в 392 населенных пунктах, тогда как "Скайтел" является единственным поставщиком 104 населенных пунктов, а "Силкнет" – только 2 населенных пунктов. По данным исследования, в 2023 году "Магтиком" получил самый высокий доход от индивидуальных абонентов услуг фиксированного оптоволоконного интернета – 146 млн, что на 76% больше доходов "Силкнета", на 1055% больше доходов "Нью Нетворкс Групп" и на 4092% больше, чем у "Скайтела". По данным исследователей, в 544 из 994 населенных пунктов, подключенных к фиксированной оптической сети , где проживает 60% населения Грузии, рыночная доля "Магтикома" превышает 40%. Эксперты посчитали, что на доминирующее положение "Магтикома" указывает тот факт, что он, в отличие от других операторов, имеет фиксированную сеть национального масштаба и, по данным 2022 года, имел самый высокий охват – 88,6%. При этом у "Магтикома" самая высокая доля рынка — 53,5% по совокупным услугам, то есть объединению услуг телевидения, фиксированной телефонной и мобильной связи с Интернетом, тогда как у "Силкнета" этот показатель составляет 38,3%, у "Нью Нетворкс Групп" – 8%, а у "Скайтел" – 0,2%. Решение проблемы На заседании комиссия рассмотрела возможность внедрения обязательства сдачи оператором своей сети в аренду другим операторам за соответствующую плату и предоставлении им возможность выйти на рынок без существенных инвестиционных затрат или расширить сферу своей деятельности и более эффективно конкурировать с крупными операторами. Также, согласно анализу, "Магтиком" должен взять на себя обязательства по прозрачности и запрету дискриминации, что подразумевает публикацию приглашения на доступ в сеть с подробными техническими или коммерческими условиями. В дополнение к обязательству, на оператора, обладающего значительным влиянием на рынке, может быть возложено тарифное регулирование, которое в случае доступа к сети подразумевает установление верхнего предела арендной платы. В частности, Комиссия по коммуникациям рассмотрела возможность определения максимальной цены доступа к сети в соответствии с международной практикой – "методологией LRIC", которая обеспечит справедливый тариф и не позволит оператору, обладающему значительным влиянием на рынке, предложить несправедливую цену компании, желающей получить доступ. Еще одним обязательством для "Магтиком" может стать предоставление Комиссии по коммуникациям отдельного учета расходов, чтобы Комиссия осуществляла постоянный мониторинг и не допускала того, чтобы оператор, который может предлагать своим клиентам различные телекоммуникационные услуги, снижал цены на один продукт за счет их повышения на другой. В частности, в результате исследования было выявлено, что из 994 населенных пунктов, подключенных к фиксированной оптической широкополосной сети, 981 имеет крайне неконкурентоспособную среду, и компания "Магтиком" должна будет выполнить все вышеуказанные обязательства. А в девяти населенных пунктах, где была выявлена конкурентная среда, эксперты сочли целесообразным минимальное регулирование – только обязательство по допуску к своей сети. В 2022 году Комиссия по коммуникациям, при финансировании Европейского Союза и в рамках содействия реализации Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Грузией, совместно с экспертами Евросоюза приступила к работе над комплексным исследовательским проектом телекоммуникационного рынка Грузии, итоговым решением которого является улучшение конкуренции на рынке мобильной связи, а также предоставление разнообразных качественных и доступных услуг потребителям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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национальная комиссия по коммуникациям грузии, magticom, silknet, общество, новости, грузия, тбилиси, интернет