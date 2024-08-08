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Кому дают убежище в Грузии? Последние данные
Кому дают убежище в Грузии? Последние данные
Sputnik Грузия
Большинство отказов приходится на долю граждан Ирана и Пакистана 08.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-08T09:01+0400
2024-08-08T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Власти Грузии в период с 1 января по 30 июня 2024 года предоставили гуманитарный статус и статус беженца 18 иностранцам, а выдворили – 54, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. За полгода отказ в получении статуса в Грузии получили 488 иностранцев. Большинство отказов приходится на долю граждан Ирана и Пакистана. При этом за первые шесть месяцев 2024 года в Грузии убежища в целом просили 755 иностранцев. Кого выдворяет Грузия? В период с 1 января по 30 июня власти Грузии приняли решение выдворить из страны 139 иностранных граждан из 15 иностранных государств. Основная доля выдворенных граждан приходится на граждан Ирана и Ирака. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ирак, пакистан, иран, общество
грузия, новости, ирак, пакистан, иран, общество
Кому дают убежище в Грузии? Последние данные
Большинство отказов приходится на долю граждан Ирана и Пакистана
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Власти Грузии в период с 1 января по 30 июня 2024 года предоставили гуманитарный статус и статус беженца 18 иностранцам, а выдворили – 54, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства, статус беженца Грузия предоставила пяти иностранцам: трем гражданам Ирана, гражданину Сирии и одному с неустановленным гражданством. Что касается гуманитарного статуса, то его получили 13 иностранцев, в том числе 10 граждан Украины, гражданин Ирака и два с неустановленным гражданством.
За полгода отказ в получении статуса в Грузии получили 488 иностранцев. Большинство отказов приходится на долю граждан Ирана и Пакистана. При этом за первые шесть месяцев 2024 года в Грузии убежища в целом просили 755 иностранцев.
В период с 1 января по 30 июня власти Грузии приняли решение выдворить из страны 139 иностранных граждан из 15 иностранных государств. Основная доля выдворенных граждан приходится на граждан Ирана и Ирака.