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Кому дают убежище в Грузии? Последние данные

Кому дают убежище в Грузии? Последние данные

Sputnik Грузия

Большинство отказов приходится на долю граждан Ирана и Пакистана 08.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-08T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Власти Грузии в период с 1 января по 30 июня 2024 года предоставили гуманитарный статус и статус беженца 18 иностранцам, а выдворили – 54, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. За полгода отказ в получении статуса в Грузии получили 488 иностранцев. Большинство отказов приходится на долю граждан Ирана и Пакистана. При этом за первые шесть месяцев 2024 года в Грузии убежища в целом просили 755 иностранцев. Кого выдворяет Грузия? В период с 1 января по 30 июня власти Грузии приняли решение выдворить из страны 139 иностранных граждан из 15 иностранных государств. Основная доля выдворенных граждан приходится на граждан Ирана и Ирака. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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